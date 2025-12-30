Um adolescente de 17 anos morreu após ser arrastado pela correnteza durante um banho de rio provocado por um aumento repentino do volume de água, fenômeno conhecido como cabeça d’água. O jovem chegou a submergir e não conseguiu retornar à superfície. O afogamento ocorreu no sábado (27).

O caso foi registrado na região do Salto do Rio Preto, na Chapada dos Veadeiros. Segundo informações, o adolescente estava em um trecho de visitação informal, fora dos limites do parque nacional, na zona rural de Colina do Sul, quando foi surpreendido pela força da água, intensificada pelas chuvas recentes.