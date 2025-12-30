Um adolescente de 17 anos morreu após ser arrastado pela correnteza durante um banho de rio provocado por um aumento repentino do volume de água, fenômeno conhecido como cabeça d’água. O jovem chegou a submergir e não conseguiu retornar à superfície. O afogamento ocorreu no sábado (27).
O caso foi registrado na região do Salto do Rio Preto, na Chapada dos Veadeiros. Segundo informações, o adolescente estava em um trecho de visitação informal, fora dos limites do parque nacional, na zona rural de Colina do Sul, quando foi surpreendido pela força da água, intensificada pelas chuvas recentes.
Pessoas que estavam no local acionaram o socorro logo após o desaparecimento. Equipes do CBMGO (Corpo de Bombeiros Militar de Goiás), de Niquelândia e Alto Paraíso de Goiás, iniciaram buscas ainda no sábado, com mergulhos no rio.
As operações precisaram ser interrompidas devido às condições adversas da correnteza e à baixa visibilidade. Na manhã de domingo (28), uma equipe náutica especializada, vinda de Anápolis, retomou os trabalhos com técnicas específicas de salvamento aquático.
Após novas varreduras no leito do rio, o corpo do adolescente foi localizado já sem vida. O resgate foi concluído pelos bombeiros no local.
Em seguida, o corpo ficou sob responsabilidade da Polícia Técnico-Científica, que realizou os procedimentos legais e providenciou a liberação à família.