Uma mulher de 21 anos foi identificada como a autora do atropelamento que matou o namorado e uma amiga dele após uma perseguição de carro em alta velocidade na madrugada de domingo (28). Ela foi presa em flagrante e responde por duplo homicídio qualificado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O crime ocorreu na zona sul de São Paulo. A suspeita é Geovanna Proque da Silva, estudante de medicina veterinária e jovem aprendiz. As vítimas, Raphael Canuto Costa, de 21 anos, e Joyce Correa da Silva, de 19, estavam em uma motocicleta quando foram atingidas. Um terceiro homem ficou ferido.