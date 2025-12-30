Uma mulher morreu após se afogar no mar enquanto passava dias de descanso no litoral de Santa Catarina. Ela chegou a ser resgatada com vida e hospitalizada em estado grave, mas o óbito foi confirmado por familiares na segunda-feira (29).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O afogamento ocorreu na tarde de sábado (27), na Praia da Enseada, em São Francisco do Sul, no litoral norte catarinense. A vítima foi identificada como Larissa Ramiro, moradora de Manoel Ribas, na região central do Paraná.