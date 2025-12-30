Uma mulher morreu após se afogar no mar enquanto passava dias de descanso no litoral de Santa Catarina. Ela chegou a ser resgatada com vida e hospitalizada em estado grave, mas o óbito foi confirmado por familiares na segunda-feira (29).
O afogamento ocorreu na tarde de sábado (27), na Praia da Enseada, em São Francisco do Sul, no litoral norte catarinense. A vítima foi identificada como Larissa Ramiro, moradora de Manoel Ribas, na região central do Paraná.
Após ser retirada da água, Larissa foi levada de helicóptero para um hospital em Joinville. Ela ficou internada por dois dias na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), mas não resistiu às complicações.
A confirmação da morte causou comoção em Manoel Ribas. Amigos e conhecidos publicaram mensagens de despedida nas redes sociais e prestaram apoio à família. Larissa deixa um filho.
O corpo será trasladado de Joinville para Manoel Ribas, onde estão previstas as cerimônias de despedida.