Uma árvore de grande porte caiu dentro de um condomínio residencial no Jardim Satélite, na zona sul de São José dos Campos, durante a forte pancada de chuva registrada no fim da tarde desta terça-feira (30). O caso ocorreu na Rua Polar, no Conjunto Sport Ville Resid Sul, onde a árvore despencou sobre a garagem do condomínio.
Com a queda, uma picape que estava estacionada foi atingida diretamente e ficou danificada. Um Fusca, que também estava parado no local, acabou sendo atingido pelos galhos. Apesar dos estragos materiais, ninguém ficou ferido nessa ocorrência, segundo as primeiras informações.
A chuva foi rápida, porém intensa, acompanhada de ventos fortes, raios e trovões, interrompendo bruscamente o calor que predominava ao longo do dia. Moradores relataram momentos de apreensão com o barulho da queda da árvore dentro do condomínio.
Feridos.
Ainda no Jardim Satélite, na rua Gravataí, outra árvore caiu sobre um veículo estacionado e deixou um pai e seu filho feridos. As vítimas, de 39 e 9 anos, respectivamente, ficaram presas dentro do carro após a queda e foram socorridas por equipes de resgate, que atuaram rapidamente para a retirada e o atendimento no local.
Alerta.
Além dessas ocorrências, houve alagamentos pontuais e lentidão no trânsito em diferentes pontos da zona sul. Equipes municipais foram mobilizadas para a remoção de árvores, galhos e avaliação dos danos causados pelo temporal.
São José dos Campos segue sob alerta para a combinação de calor intenso e instabilidade atmosférica, cenário que favorece temporais isolados com ventos fortes, descargas elétricas e risco de novas quedas de árvores. A orientação da Defesa Civil é para que a população evite áreas alagadas, não permaneça sob árvores durante chuvas fortes e acompanhe os avisos oficiais, já que novas pancadas não estão descartadas nas próximas horas.