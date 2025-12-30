Uma árvore de grande porte caiu dentro de um condomínio residencial no Jardim Satélite, na zona sul de São José dos Campos, durante a forte pancada de chuva registrada no fim da tarde desta terça-feira (30). O caso ocorreu na Rua Polar, no Conjunto Sport Ville Resid Sul, onde a árvore despencou sobre a garagem do condomínio.

Com a queda, uma picape que estava estacionada foi atingida diretamente e ficou danificada. Um Fusca, que também estava parado no local, acabou sendo atingido pelos galhos. Apesar dos estragos materiais, ninguém ficou ferido nessa ocorrência, segundo as primeiras informações.

A chuva foi rápida, porém intensa, acompanhada de ventos fortes, raios e trovões, interrompendo bruscamente o calor que predominava ao longo do dia. Moradores relataram momentos de apreensão com o barulho da queda da árvore dentro do condomínio.

