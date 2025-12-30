30 de dezembro de 2025
Árvore cai dentro de condomínio e atinge veículos em São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
Da redação
Carros foram atingidos pela queda da árvores
Uma árvore de grande porte caiu dentro de um condomínio residencial no Jardim Satélite, na zona sul de São José dos Campos, durante a forte pancada de chuva registrada no fim da tarde desta terça-feira (30). O caso ocorreu na Rua Polar, no Conjunto Sport Ville Resid Sul, onde a árvore despencou sobre a garagem do condomínio.

Com a queda, uma picape que estava estacionada foi atingida diretamente e ficou danificada. Um Fusca, que também estava parado no local, acabou sendo atingido pelos galhos. Apesar dos estragos materiais, ninguém ficou ferido nessa ocorrência, segundo as primeiras informações.

A chuva foi rápida, porém intensa, acompanhada de ventos fortes, raios e trovões, interrompendo bruscamente o calor que predominava ao longo do dia. Moradores relataram momentos de apreensão com o barulho da queda da árvore dentro do condomínio.

Feridos.

Ainda no Jardim Satélite, na rua Gravataí, outra árvore caiu sobre um veículo estacionado e deixou um pai e seu filho feridos. As vítimas, de 39 e 9 anos, respectivamente, ficaram presas dentro do carro após a queda e foram socorridas por equipes de resgate, que atuaram rapidamente para a retirada e o atendimento no local.

Alerta.

Além dessas ocorrências, houve alagamentos pontuais e lentidão no trânsito em diferentes pontos da zona sul. Equipes municipais foram mobilizadas para a remoção de árvores, galhos e avaliação dos danos causados pelo temporal.

São José dos Campos segue sob alerta para a combinação de calor intenso e instabilidade atmosférica, cenário que favorece temporais isolados com ventos fortes, descargas elétricas e risco de novas quedas de árvores. A orientação da Defesa Civil é para que a população evite áreas alagadas, não permaneça sob árvores durante chuvas fortes e acompanhe os avisos oficiais, já que novas pancadas não estão descartadas nas próximas horas.

