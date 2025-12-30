Uma forte pancada de chuva, acompanhada de ventos intensos, provocou transtornos no fim da tarde desta terça-feira (30) em São José dos Campos. O episódio mais grave foi registrado no Jardim Satélite, na zona sul da cidade, onde a queda de uma árvore atingiu um veículo e deixou um pai e seu filho feridos.
O acidente aconteceu na rua Gravataí. A árvore de grande porte caiu sobre um carro que estava estacionado, prendendo as vítimas no interior do automóvel. Equipes de resgate foram acionadas imediatamente e atuaram no local para retirar pai e filho e prestar os primeiros atendimentos.
O temporal foi rápido, mas intenso, com registro de raios, trovões e rajadas de vento, interrompendo de forma brusca o calor que predominava ao longo do dia. Moradores relataram que a chuva durou poucos minutos, porém com alto volume concentrado em curto espaço de tempo.
Além da ocorrência com a árvore, outros pontos da zona sul apresentaram alagamentos pontuais e lentidão no trânsito. Serviços municipais foram mobilizados para a remoção dos troncos e a avaliação dos danos causados pela tempestade.
A cidade segue em alerta para a combinação de calor intenso e instabilidade atmosférica, cenário que favorece temporais isolados com risco de ventos fortes, descargas elétricas e alagamentos repentinos. A Defesa Civil orienta a população a evitar áreas alagadas, não permanecer sob árvores durante chuvas fortes e acompanhar os avisos oficiais, já que novas pancadas não estão descartadas nas próximas horas.