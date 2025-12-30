Uma forte pancada de chuva, acompanhada de ventos intensos, provocou transtornos no fim da tarde desta terça-feira (30) em São José dos Campos. O episódio mais grave foi registrado no Jardim Satélite, na zona sul da cidade, onde a queda de uma árvore atingiu um veículo e deixou um pai e seu filho feridos.

O acidente aconteceu na rua Gravataí. A árvore de grande porte caiu sobre um carro que estava estacionado, prendendo as vítimas no interior do automóvel. Equipes de resgate foram acionadas imediatamente e atuaram no local para retirar pai e filho e prestar os primeiros atendimentos.