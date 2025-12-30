30 de dezembro de 2025
EM SÃO JOSÉ

URGENTE: Pai e filho ficam feridos após árvore cair em carro

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Equipes dos bombeiros trabalham na ocorrência
Equipes dos bombeiros trabalham na ocorrência

Uma forte pancada de chuva, acompanhada de ventos intensos, provocou transtornos no fim da tarde desta terça-feira (30) em São José dos Campos. O episódio mais grave foi registrado no Jardim Satélite, na zona sul da cidade, onde a queda de uma árvore atingiu um veículo e deixou um pai e seu filho feridos.

O acidente aconteceu na rua Gravataí. A árvore de grande porte caiu sobre um carro que estava estacionado, prendendo as vítimas no interior do automóvel. Equipes de resgate foram acionadas imediatamente e atuaram no local para retirar pai e filho e prestar os primeiros atendimentos.

O temporal foi rápido, mas intenso, com registro de raios, trovões e rajadas de vento, interrompendo de forma brusca o calor que predominava ao longo do dia. Moradores relataram que a chuva durou poucos minutos, porém com alto volume concentrado em curto espaço de tempo.

Além da ocorrência com a árvore, outros pontos da zona sul apresentaram alagamentos pontuais e lentidão no trânsito. Serviços municipais foram mobilizados para a remoção dos troncos e a avaliação dos danos causados pela tempestade.

A cidade segue em alerta para a combinação de calor intenso e instabilidade atmosférica, cenário que favorece temporais isolados com risco de ventos fortes, descargas elétricas e alagamentos repentinos. A Defesa Civil orienta a população a evitar áreas alagadas, não permanecer sob árvores durante chuvas fortes e acompanhar os avisos oficiais, já que novas pancadas não estão descartadas nas próximas horas.

