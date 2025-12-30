30 de dezembro de 2025
TRAGÉDIA

Avô morre afogado após cair no rio com neta de 5 anos

Por Da Redação | Arapoti (PR)
| Tempo de leitura: 1 min
Um homem de 57 anos morreu afogado após cair em um rio enquanto carregava a neta, de 5 anos, no colo. Antes de submergir, ele conseguiu salvar a criança, segundo informações da PM (Polícia Militar).

O caso aconteceu no domingo (28), em uma propriedade rural de Arapoti, nos Campos Gerais do Paraná. De acordo com o relato policial, o homem caminhava pela margem do rio com a neta quando escorregou e caiu em um trecho mais profundo.

Mesmo dentro da água, o avô ainda conseguiu entregar a menina a outras pessoas que estavam próximas ao local. Em seguida, ele não teve forças para retornar à margem e acabou submerso.

Uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada, mas apenas pôde confirmar o óbito no local. A criança não sofreu ferimentos. A identidade da vítima não foi divulgada pelas autoridades.

