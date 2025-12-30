Um homem de 57 anos morreu afogado após cair em um rio enquanto carregava a neta, de 5 anos, no colo. Antes de submergir, ele conseguiu salvar a criança, segundo informações da PM (Polícia Militar).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O caso aconteceu no domingo (28), em uma propriedade rural de Arapoti, nos Campos Gerais do Paraná. De acordo com o relato policial, o homem caminhava pela margem do rio com a neta quando escorregou e caiu em um trecho mais profundo.