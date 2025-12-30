Uma chuva forte e repentina atingiu São José dos Campos no fim da tarde desta terça-feira (30) e provocou transtornos significativos, especialmente na Avenida Andrômeda, uma das principais vias da região sul da cidade. Por volta das 17h30, o avanço da instabilidade interrompeu o calor intenso do dia, trazendo raios, trovões, rajadas de vento e granizo, que assustaram moradores em diversos bairros.

No início da Avenida Andrômeda, em frente ao Shopping Vale Sul, diversas árvores caíram, o que levou à interdição total da via naquele trecho. Equipes da Defesa Civil municipal foram acionadas e atuam no local, juntamente com agentes de mobilidade, para a retirada dos galhos e troncos, além da organização do trânsito.