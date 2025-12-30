Uma chuva forte e repentina atingiu São José dos Campos no fim da tarde desta terça-feira (30) e provocou transtornos significativos, especialmente na Avenida Andrômeda, uma das principais vias da região sul da cidade. Por volta das 17h30, o avanço da instabilidade interrompeu o calor intenso do dia, trazendo raios, trovões, rajadas de vento e granizo, que assustaram moradores em diversos bairros.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.
No início da Avenida Andrômeda, em frente ao Shopping Vale Sul, diversas árvores caíram, o que levou à interdição total da via naquele trecho. Equipes da Defesa Civil municipal foram acionadas e atuam no local, juntamente com agentes de mobilidade, para a retirada dos galhos e troncos, além da organização do trânsito.
Ainda ao longo da Andrômeda, outros pontos registraram queda de árvores e danos à arborização, ampliando os reflexos do temporal no tráfego da região.
Jardim Satélite.
No Jardim Satélite, uma árvore caiu sobre um veículo, que ficou completamente destruído. No começo da noite, equipes do Corpo de Bombeiros trabalhavam na retirada dos troncos que ficaram sobre o carro.
Também no Satélite, nas proximidades do Vale Sul, uma árvore de grande porte rachou e caiu dentro de um condomínio, assustando moradores. Apesar do susto, não houve registro de vítimas até o momento.
Granizo.
Além das quedas de árvores, houve registro de granizo, principalmente na região sul, e alagamentos pontuais, como em frente ao Supermercado Piratininga, onde a via ficou temporariamente intransitável.
A cidade permanece sob dois alertas severos simultâneos: um para onda de calor e outro para chuvas intensas, combinação que aumenta o risco de temporais localizados, ventos fortes, raios, granizo e alagamentos rápidos.
A recomendação das autoridades é que a população redobre a atenção, evite áreas alagadas, não se abrigue sob árvores durante tempestades e acompanhe os comunicados oficiais. Novas pancadas de chuva não estão descartadas nas próximas horas.