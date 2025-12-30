Uma mulher de 25 anos é suspeita de ter causado, de forma acidental, a morte da própria filha, uma bebê de 8 meses, por asfixia. O episódio teria ocorrido durante uma tentativa de fuga em meio a uma situação de violência doméstica e disparos de arma de fogo. A criança não resistiu.
O caso foi registrado em Prudentópolis, na região dos Campos Gerais do Paraná. Conforme apuração jornalística, a mãe teria se desentendido com o companheiro, que passou a ameaçá-la, levando a mulher a acionar a PM (Polícia Militar).
Os policiais foram até a residência, mas o homem já havia deixado o local quando a equipe chegou. Sem encontrar o suspeito, os militares encerraram o atendimento e se retiraram.
Logo após a saída da PM, o pai da criança teria retornado à casa acompanhado de outro homem. Segundo relatos, os dois iniciaram um tiroteio no imóvel, deixando seis familiares feridos.
Assustada com os disparos, a mulher fugiu com a filha no colo em direção a uma área de mata nos fundos da residência. Na tentativa de impedir que o choro da bebê chamasse a atenção dos atiradores, ela teria tapado a boca da criança com a mão.
A bebê, identificada como Jade Izabely, acabou morrendo por asfixia. O suspeito de envolvimento no tiroteio segue foragido, e o caso está sob investigação das autoridades competentes.