Uma mulher de 25 anos é suspeita de ter causado, de forma acidental, a morte da própria filha, uma bebê de 8 meses, por asfixia. O episódio teria ocorrido durante uma tentativa de fuga em meio a uma situação de violência doméstica e disparos de arma de fogo. A criança não resistiu.

O caso foi registrado em Prudentópolis, na região dos Campos Gerais do Paraná. Conforme apuração jornalística, a mãe teria se desentendido com o companheiro, que passou a ameaçá-la, levando a mulher a acionar a PM (Polícia Militar).