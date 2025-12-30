30 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRAGÉDIA

Tentou abafar choro de bebê em tiroteio e matou a filha asfixiada

Por Da Redação | Prudentópolis
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Tentou abafar choro de bebê em tiroteio e matou a filha asfixiada
Tentou abafar choro de bebê em tiroteio e matou a filha asfixiada

Uma mulher de 25 anos é suspeita de ter causado, de forma acidental, a morte da própria filha, uma bebê de 8 meses, por asfixia. O episódio teria ocorrido durante uma tentativa de fuga em meio a uma situação de violência doméstica e disparos de arma de fogo. A criança não resistiu.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O caso foi registrado em Prudentópolis, na região dos Campos Gerais do Paraná. Conforme apuração jornalística, a mãe teria se desentendido com o companheiro, que passou a ameaçá-la, levando a mulher a acionar a PM (Polícia Militar).

Os policiais foram até a residência, mas o homem já havia deixado o local quando a equipe chegou. Sem encontrar o suspeito, os militares encerraram o atendimento e se retiraram.

Logo após a saída da PM, o pai da criança teria retornado à casa acompanhado de outro homem. Segundo relatos, os dois iniciaram um tiroteio no imóvel, deixando seis familiares feridos.

Assustada com os disparos, a mulher fugiu com a filha no colo em direção a uma área de mata nos fundos da residência. Na tentativa de impedir que o choro da bebê chamasse a atenção dos atiradores, ela teria tapado a boca da criança com a mão.

A bebê, identificada como Jade Izabely, acabou morrendo por asfixia. O suspeito de envolvimento no tiroteio segue foragido, e o caso está sob investigação das autoridades competentes.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários