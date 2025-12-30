Uma menina de 3 anos morreu após ser encontrada afogada em uma piscina coberta por lona durante uma confraternização familiar no último domingo (28). A criança chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

O caso ocorreu em Sabáudia, no Norte do Paraná. Segundo informações apuradas, familiares notaram a ausência da menina por volta do meio-dia e iniciaram as buscas no local da festa.