Uma menina de 3 anos morreu após ser encontrada afogada em uma piscina coberta por lona durante uma confraternização familiar no último domingo (28). A criança chegou a ser socorrida, mas não resistiu.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.
O caso ocorreu em Sabáudia, no Norte do Paraná. Segundo informações apuradas, familiares notaram a ausência da menina por volta do meio-dia e iniciaram as buscas no local da festa.
Diante do desaparecimento, os parentes acionaram a PM (Polícia Militar), que mobilizou equipes para auxiliar nas buscas. Pouco tempo depois, a criança foi localizada dentro da piscina da residência, já sem sinais vitais.
Testemunhas relataram que a piscina estava coberta por uma lona, pois não estava em uso no momento da confraternização. A menina teria ficado submersa sob a cobertura, sem que ninguém percebesse.
Após ser retirada da água, a criança foi levada com urgência ao Pronto Atendimento Municipal de Sabáudia. Apesar das tentativas de reanimação realizadas pela equipe médica, o óbito foi confirmado.
A Polícia Científica de Apucarana, também no Norte do Estado, foi acionada para os procedimentos de investigação e perícia. A vítima foi identificada como Maria Emília de Campos Castilho.
O sepultamento da criança ocorreu na segunda-feira (29), um dia após o afogamento. O caso segue sendo apurado pelas autoridades competentes.