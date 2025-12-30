Uma senhora simples, de bem com a vida, deixará saudades. Mas, também, ficarão as boas lembranças de uma pessoa que soube cuidar bem das pessoas que amava.

Maria Aparecida Brasil Resende morreu em Jacareí aos 74 anos nesta última segunda-feira (29). Ela foi sepultada na tarde destas terça-feira (30), no Cemitério Memorial do Vale, na mesma cidade.

Nas redes sociais, a filha Gisele fez um depoimento emocionante. "É difícil encontrar palavras quando o coração está tão triste, mas em paz, creio que Deus esta segurando e me dando graças. Você sempre foi amor, cuidado, acolhimento, uma serva o tempo todo de sua vida", escreveu.

"Uma mãe maravilhosa, verdade em todos os seus papeis aqui na terra foi marcado, com um legado de mulher carinhosa, que ensinou com gestos simples o que é amar de verdade. Cada abraço seu foi abrigo, cada palavra foi conforto, cada olhar foi proteção. Esses dias como foi amada por tantos de perto, de longe...", disse.

Depois, ainda destacou a doçura de dona Maria Aparecida. " Hoje, mesmo diante desse momento tão delicado, sua presença continua sendo luz. Sua força, sua doçura e sua bondade marcaram minha vida para sempre e de todos que conheceu esse Ser único. Tudo o que sou carrego um pouco de você do seu jeito de amar, da sua coragem silenciosa, do seu coração imenso, da Fé", afirmou.