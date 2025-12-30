Rosângela de Souza, 58, morreu em Jacareí nesta última segunda-feira (29). O sepultamento dela acontece nesta quarta-feira (31), com cerimônia de despedida das 11h às 15h, no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.
Tão jovem e alegre, Rosângela partiu cedo, deixando amigos e familiares de luto. Nas redes sociais, o clima era de tristeza, até pela forma repentina como tudo aconteceu.
A sobrinha Ana Carolina Souza Pereira é uma das que não escondeu o vazio deixado. "Minha tia querida,já tá fazendo muita falta ,que Deus nos fortaleça nesse momento tão cheia de vida, brincalhona", escreveu.
Patrícia Ramos também lamentou bastante. "Minha cliente amada descansa em paz,meus sentimentos a família...", afirmou.