30 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
LUTO

Alegre e brincalhona, Rosângela 58 anos, deixa saudade no Vale

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Rosângela de Souza, 58 anos
Rosângela de Souza, 58 anos

Rosângela de Souza, 58, morreu em Jacareí nesta última segunda-feira (29). O sepultamento dela acontece nesta quarta-feira (31), com cerimônia de despedida das 11h às 15h, no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Tão jovem e alegre, Rosângela partiu cedo, deixando amigos e familiares de luto. Nas redes sociais, o clima era de tristeza, até pela forma repentina como tudo aconteceu.

A sobrinha Ana Carolina Souza Pereira é uma das que não escondeu o vazio deixado. "Minha tia querida,já tá fazendo muita falta ,que Deus nos fortaleça nesse momento tão cheia de vida, brincalhona", escreveu.

Patrícia Ramos também lamentou bastante. "Minha cliente amada descansa em paz,meus sentimentos a família...", afirmou.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários