Uma chuva forte e repentina atingiu São José dos Campos no fim da tarde desta terça-feira (30), encerrando de forma brusca o calor intenso que predominava ao longo do dia. Por volta das 17h30, o avanço da instabilidade veio acompanhado de muitos raios, trovões e rajadas de vento, com barulhos intensos que assustaram moradores em diferentes regiões da cidade.
Além da chuva rápida e volumosa, houve registro de granizo, principalmente na região sul, fenômeno típico de temporais associados ao excesso de calor e à alta umidade.
Queda de árvores e vias bloqueadas
Os impactos do temporal foram registrados em vários pontos do município. Na Avenida Andrômeda, na altura da Atalaia, uma árvore caiu, provocando bloqueio parcial da via e transtornos ao trânsito. Ainda na avenida Andrômeda, em frente ao Vale Sul, diversas árvores caíram ou perderam parte de sua estrutura. No Jardim Paulista, a queda de uma árvore na Praça Capitão Pinto da Cunha chegou a interditar a rua, obrigando motoristas a utilizarem a calçada para conseguir passar.
Outro registro ocorreu no Jardim Satélite. Em frente ao Supermercado Piratininga, houve alagamento da via, dificultando a circulação de carros e pedestres por alguns minutos. Clientes que estavam no interior do supermercado foram surpreendidos pela força do vento.
Defesa Civil monitora a situação
Outros pontos de ocorrência seguem sendo levantados e confirmados pela Defesa Civil municipal e estadual, que monitoram os efeitos da chuva e avaliam a necessidade de novas intervenções.
São José dos Campos e cidades do entorno permanecem sob dois alertas severos simultâneos: um para onda de calor e outro para chuvas intensas, combinação que eleva o risco de temporais localizados, ventos fortes, raios, granizo e alagamentos rápidos.
A orientação das autoridades é para que a população redobre a atenção, evite áreas alagadas, não se abrigue sob árvores durante tempestades e acompanhe os comunicados oficiais. Novas pancadas de chuva ainda não estão descartadas para as próximas horas.