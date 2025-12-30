Uma chuva forte e repentina atingiu São José dos Campos no fim da tarde desta terça-feira (30), encerrando de forma brusca o calor intenso que predominava ao longo do dia. Por volta das 17h30, o avanço da instabilidade veio acompanhado de muitos raios, trovões e rajadas de vento, com barulhos intensos que assustaram moradores em diferentes regiões da cidade.

Além da chuva rápida e volumosa, houve registro de granizo, principalmente na região sul, fenômeno típico de temporais associados ao excesso de calor e à alta umidade.

Queda de árvores e vias bloqueadas

Os impactos do temporal foram registrados em vários pontos do município. Na Avenida Andrômeda, na altura da Atalaia, uma árvore caiu, provocando bloqueio parcial da via e transtornos ao trânsito. Ainda na avenida Andrômeda, em frente ao Vale Sul, diversas árvores caíram ou perderam parte de sua estrutura. No Jardim Paulista, a queda de uma árvore na Praça Capitão Pinto da Cunha chegou a interditar a rua, obrigando motoristas a utilizarem a calçada para conseguir passar.