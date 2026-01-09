09 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
O BRASIL DO FUTURO

Dutra, SP-55, SP-62 e SP-70 lideram mortes no trânsito no Vale

Por Xandu Alves | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução/Freepik
Acidentes de trânsito mataram 383 pessoas na região nos últimos 12 meses
De cada 10 mortos em acidentes de trânsito no Vale do Paraíba nos últimos 12 meses, cinco perderam a vida em rodovias, com liderança da rodovia Presidente Dutra e de estradas estaduais.

O período vai de dezembro de 2024 a novembro de 2025 e contabiliza 383 pessoas mortas em acidentes de trânsito na região, sendo 196 delas em rodovias e estradas e 172 em vias urbanas.

Os dados são do Infosiga 3.0, versão atualizada da plataforma de dados e estatísticas do Detran-SP sobre o trânsito do estado.

Na lista das 10 estradas mais mortais, aparecem duas rodovias federais e oito estaduais.

A Via Dutra lidera o ranking de mortes no trânsito com 73 óbitos na região nos últimos 12 meses, entre 70 sinistros fatais. A estrada teve ainda 795 acidentes sem mortes.

Rodovias

Parte da rodovia Rio-Santos, a SP-055 aparece em segundo lugar, com 26 mortes no Litoral Norte, entre 23 sinistros fatais. A estrada tem mais 170 acidentes sem óbitos.

A SP-062, conhecida como estrada-velha e que corta várias cidades da região, é a terceira do ranking, com 17 óbitos em acidentes nos últimos 12 meses. A estrada registrou 15 sinistros fatais e 28 não fatais.

Em seguida, aparecem as rodovias: SP-070 (11 mortes), a BR-101 (10), a SP-65 (6), a SP-99 (6), a SP-123 (6), a SP-125 (6) e a SP-68 (5).

A região contabilizou 355 sinistros fatais nos últimos 12 meses, em um total de 6.345 acidentes e 383 óbitos. A frota de veículos é de 1,788 milhão, gerando um percentual de 5,59% de fatalidade e 2,14 óbitos no trânsito por 10 mil veículos. A região ainda tem 15,21 mortes em acidentes a cada 100 mil habitantes.

Segundo o Infosiga, que agora inclui estimativas do custo de sinistros de trânsito ao sistema público de saúde, a região registrou R$ 741,54 milhões em gastos com acidentes de trânsito no intervalo de um ano.

A faixa etária que mais perdeu a vida nos sinistros foi a de 20 a 24 anos, seguida da faixa de 25 a 29 anos e 35 a 39 anos.

O Brasil do futuro

OVALE realizou no dia 2 de dezembro, em São José dos Campos, o 1º Fórum OVALE de Mobilidade Urbana, dentro do projeto "O Brasil do Futuro", que conta com o apoio institucional da Prefeitura e da Câmara de São José dos Campos, além de patrocínios da CCR Rio SP e da Serttel.

