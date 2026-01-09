De cada 10 mortos em acidentes de trânsito no Vale do Paraíba nos últimos 12 meses, cinco perderam a vida em rodovias, com liderança da rodovia Presidente Dutra e de estradas estaduais.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O período vai de dezembro de 2024 a novembro de 2025 e contabiliza 383 pessoas mortas em acidentes de trânsito na região, sendo 196 delas em rodovias e estradas e 172 em vias urbanas.
Os dados são do Infosiga 3.0, versão atualizada da plataforma de dados e estatísticas do Detran-SP sobre o trânsito do estado.
Na lista das 10 estradas mais mortais, aparecem duas rodovias federais e oito estaduais.
A Via Dutra lidera o ranking de mortes no trânsito com 73 óbitos na região nos últimos 12 meses, entre 70 sinistros fatais. A estrada teve ainda 795 acidentes sem mortes.
Rodovias
Parte da rodovia Rio-Santos, a SP-055 aparece em segundo lugar, com 26 mortes no Litoral Norte, entre 23 sinistros fatais. A estrada tem mais 170 acidentes sem óbitos.
A SP-062, conhecida como estrada-velha e que corta várias cidades da região, é a terceira do ranking, com 17 óbitos em acidentes nos últimos 12 meses. A estrada registrou 15 sinistros fatais e 28 não fatais.
Em seguida, aparecem as rodovias: SP-070 (11 mortes), a BR-101 (10), a SP-65 (6), a SP-99 (6), a SP-123 (6), a SP-125 (6) e a SP-68 (5).
A região contabilizou 355 sinistros fatais nos últimos 12 meses, em um total de 6.345 acidentes e 383 óbitos. A frota de veículos é de 1,788 milhão, gerando um percentual de 5,59% de fatalidade e 2,14 óbitos no trânsito por 10 mil veículos. A região ainda tem 15,21 mortes em acidentes a cada 100 mil habitantes.
Segundo o Infosiga, que agora inclui estimativas do custo de sinistros de trânsito ao sistema público de saúde, a região registrou R$ 741,54 milhões em gastos com acidentes de trânsito no intervalo de um ano.
A faixa etária que mais perdeu a vida nos sinistros foi a de 20 a 24 anos, seguida da faixa de 25 a 29 anos e 35 a 39 anos.
O Brasil do futuro
OVALE realizou no dia 2 de dezembro, em São José dos Campos, o 1º Fórum OVALE de Mobilidade Urbana, dentro do projeto "O Brasil do Futuro", que conta com o apoio institucional da Prefeitura e da Câmara de São José dos Campos, além de patrocínios da CCR Rio SP e da Serttel.