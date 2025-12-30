Uma chuva forte e repentina atingiu São José dos Campos no fim da tarde desta terça-feira (30), interrompendo o calor intenso que predominava ao longo do dia. Por volta das 17h30, a mudança brusca no tempo veio acompanhada de muitos raios, trovões e barulho intenso, que assustaram moradores em diversas regiões da cidade.
Além da chuva rápida, houve registro de granizo, principalmente na região sul do município. Moradores relataram pancadas fortes e curta duração, típicas de temporais associados ao calor excessivo.
Os primeiros impactos também foram registrados. Uma árvore caiu no Jardim Satélite, na região sul. Já na região leste, em frente ao Supermercado Piratininga, a rua ficou alagada, causando transtornos momentâneos ao trânsito.
São José dos Campos e cidades do entorno estão sob dois alertas severos simultâneos: um para onda de calor e outro para chuvas intensas, cenário que aumenta o risco de temporais localizados, ventos fortes, raios, granizo e alagamentos rápidos.
A orientação é para que a população redobre a atenção, evite áreas alagadas, não se abrigue sob árvores durante tempestades e acompanhe os avisos oficiais da Defesa Civil. Novas pancadas de chuva não estão descartadas nas próximas horas.