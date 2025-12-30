Uma chuva forte e repentina atingiu São José dos Campos no fim da tarde desta terça-feira (30), interrompendo o calor intenso que predominava ao longo do dia. Por volta das 17h30, a mudança brusca no tempo veio acompanhada de muitos raios, trovões e barulho intenso, que assustaram moradores em diversas regiões da cidade.

Além da chuva rápida, houve registro de granizo, principalmente na região sul do município. Moradores relataram pancadas fortes e curta duração, típicas de temporais associados ao calor excessivo.