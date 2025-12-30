30 de dezembro de 2025
MORTE

Adeus Sandra: mulher que morreu em piscina no Vale é identificada

Por Leandro Vaz | Guaratinguetá
Facebook Whatsapp Twitter
Sandra Aparecida de Aquino Rosas, 44 anos

Uma mulher de 44 anos morreu após um afogamento ocorrido na noite da última quinta-feira (25), em uma residência localizada na rua Caramurus, no bairro Pedregulho, em Guaratinguetá.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para atender a ocorrência e, ao chegar ao local, encontrou a vítima em parada cardiorrespiratória, após se afogar na piscina da casa. A equipe realizou manobras avançadas de reanimação e conseguiu restabelecer os batimentos cardíacos.

Em estado grave, a mulher foi encaminhada à UPA do município, onde permaneceu sob cuidados médicos. Apesar dos esforços das equipes de emergência e dos profissionais de saúde, a vítima não resistiu e morreu na manhã desta sexta-feira (26), às 7h50.

A mulher foi identificada como Sandra Aparecida de Aquino Rosas. As circunstâncias do afogamento serão apuradas pelas autoridades.

