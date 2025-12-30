Uma mulher de 44 anos morreu após um afogamento ocorrido na noite da última quinta-feira (25), em uma residência localizada na rua Caramurus, no bairro Pedregulho, em Guaratinguetá.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para atender a ocorrência e, ao chegar ao local, encontrou a vítima em parada cardiorrespiratória, após se afogar na piscina da casa. A equipe realizou manobras avançadas de reanimação e conseguiu restabelecer os batimentos cardíacos.