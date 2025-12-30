O Vale do Paraíba alcançou 251 vítimas de crimes violentos em 2025, de janeiro a novembro, e lidera o ranking da violência no interior do estado de São Paulo.

São 244 mortes por homicídio e sete em latrocínios, totalizando 251 vítimas nos 11 meses do ano, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (30).