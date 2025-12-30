O Vale do Paraíba alcançou 251 vítimas de crimes violentos em 2025, de janeiro a novembro, e lidera o ranking da violência no interior do estado de São Paulo.
São 244 mortes por homicídio e sete em latrocínios, totalizando 251 vítimas nos 11 meses do ano, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (30).
Nenhuma outra região do interior alcançou o mesmo patamar. Sorocaba é a segunda da lista, com 200 mortes em crimes violentos – 189 homicídios e 11 latrocínios. Ribeirão Preto é a terceira colocada, com 188 mortes, sendo 177 homicídios e 11 latrocínios.
Na sequência estão as regiões de Campinas (171 homicídios e 2 latrocínios), Piracicaba (162 / 5), Bauru (107 / 2), São José do Rio Preto (96 / 5), Santos (92 / 6), Araçatuba (53 /1 ) e Presidente Prudente (49 / 1).
Em todo o estado de São Paulo, a SSP registrou 2.271 mortes em homicídios e 122 em latrocínios, somando 2.393 vítimas de crimes violentos em 2025.
O interior foi responsável por 1.340 vítimas em homicídios e 51 em latrocínios, com 1.391 óbitos no total. O Vale detém 18,21% dos óbitos em homicídios do interior do estado e 13,73% dos latrocínios.
Redução
O número de vítimas em homicídios caiu 9,63% no Vale do Paraíba no período de janeiro a novembro deste ano comparado a igual intervalo do ano passado. As mortes reduziram de 270 para 244. O número de latrocínios reduziu 53%, passando de 15 para 7.
O número de mortes em homicídios neste ano é o menor da região em toda a série histórica da SSP, que começa em 2001. Até então, o menor número de homicídios havia sido registrado em 2007, com 252 mortes.
O ano mais violento foi o de 2003, com 498 mortes em homicídios de janeiro a novembro, depois 491 em 2001 e 481 em 2002.