Um motorista provocou momentos de caos em São José dos Campos após consumir cocaína, dirigir de forma extremamente perigosa e tentar fugir da GCM (Guarda Civil Municipal) e Polícia Militar na manhã desta terça-feira.
A perseguição, que durou cerca de 38 minutos, terminou com colisão contra uma viatura, bloqueio policial e prisão do suspeito na Via Cambuí, com apoio da Polícia Militar, do helicóptero Águia e do CSI (Centro de Segurança e Inteligência). Vídeos registraram toda a ação.
De acordo com o boletim de ocorrência, o caso aconteceu na manhã desta terça-feira (30), quando equipes da GCM patrulhavam a região do bairro Guarani e receberam pedido de apoio para acompanhar um veículo envolvido em colisões e que havia fugido do local.
Perseguição
Ao perceber a aproximação das viaturas, o condutor desobedeceu às ordens de parada e passou a dirigir de forma agressiva, trafegando em alta velocidade, pela contramão e sobre calçadas, colocando em risco pedestres e motoristas. A fuga incluiu trechos da Via Dutra, onde ele chegou a dirigir na contramão.
Durante o acompanhamento, o motorista quase atropelou agentes e pedestres, avançou por áreas de grande circulação (como proximidades de hospital, escolas e comércios) e colidiu com veículos parados para abrir passagem. Em determinado momento, houve colisão direta com uma viatura da GCM.
A ação contou com monitoramento em tempo real do CSI, que auxiliou no mapeamento do trajeto e no cerco policial. O helicóptero Águia também deu suporte aéreo à ocorrência.
Tiros e batida
Já na região do bairro Capuava, o suspeito tentou avançar contra motocicletas da GCM e da PM, obrigando os agentes a abandonarem os veículos para evitar atropelamento. Para conter a agressão iminente, disparos foram efetuados contra os pneus do carro. Mesmo assim, o motorista seguiu até bater novamente, desta vez contra outra viatura, quando foi finalmente detido.
Na revista ao veículo, foram encontrados três pinos de cocaína e uma grande quantia de dinheiro espalhada no painel. O próprio suspeito, identificado como Elber Pereira da Silva, confessou ter usado cocaína desde a noite anterior, afirmando ter tido uma “recaída”. Ele estava desorientado, agressivo e apresentava um corte na cabeça, sendo socorrido ao Pronto Atendimento antes de ser levado ao CPJ.
Polícia
Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado por expor a vida de terceiros a perigo, dirigir com habilitação suspensa, trafegar em velocidade incompatível, além de porte de droga para consumo pessoal. O exame clínico descartou embriaguez por álcool, mas confirmou o uso de entorpecentes.
A prisão foi considerada em flagrante, e, devido à soma das penas, não foi arbitrada fiança. O veículo foi apreendido e os vídeos da perseguição (tanto do CSI quanto de moradores) devem integrar o inquérito.