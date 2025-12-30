Um motorista provocou momentos de caos em São José dos Campos após consumir cocaína, dirigir de forma extremamente perigosa e tentar fugir da GCM (Guarda Civil Municipal) e Polícia Militar na manhã desta terça-feira.

A perseguição, que durou cerca de 38 minutos, terminou com colisão contra uma viatura, bloqueio policial e prisão do suspeito na Via Cambuí, com apoio da Polícia Militar, do helicóptero Águia e do CSI (Centro de Segurança e Inteligência). Vídeos registraram toda a ação.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp