Uma ação rápida e corajosa de uma adolescente foi decisiva para o desfecho de um roubo que causou momentos de terror no bairro Villa Branca, em Jacareí, e terminou com uma perseguição em São José dos Campos.

Na madrugada desta terça-feira (30/12), quatro suspeitos foram presos após invadirem uma residência e fugirem com o carro da família. A adolescente de 16 anos conseguiu se esconder no banheiro e ligar para o 190, pedindo a ajuda da Polícia Militar.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp