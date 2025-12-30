Uma ação rápida e corajosa de uma adolescente foi decisiva para o desfecho de um roubo que causou momentos de terror no bairro Villa Branca, em Jacareí, e terminou com uma perseguição em São José dos Campos.
Na madrugada desta terça-feira (30/12), quatro suspeitos foram presos após invadirem uma residência e fugirem com o carro da família. A adolescente de 16 anos conseguiu se esconder no banheiro e ligar para o 190, pedindo a ajuda da Polícia Militar.
O caso foi registrado como roubo a residência com concurso de pessoas e menção de uso de arma de fogo. Apesar do relato de ameaça armada, a arma não foi localizada, segundo o boletim de ocorrência.
Terror no Villa Branca: família rendida durante a madrugada
De acordo com o registro policial, o morador e a esposa dormiam quando foram surpreendidos por um homem armado dentro do quarto.
Sob grave ameaça, o casal foi obrigado a permanecer no chão enquanto os criminosos reviravam a casa e levavam diversos pertences, entre eles um Hyundai HB20 branco, pertencente à família.
Na residência também estavam duas filhas menores, de 12 e 16 anos. Ao ouvir ordens como “deita, deita” e perceber a movimentação estranha, a adolescente mais velha conseguiu se esconder no banheiro e acionar a Polícia Militar pelo 190, uma atitude considerada fundamental para a rápida chegada das equipes.
Ligação ao 190 levou PM até os suspeitos
Segundo a Polícia Militar, o chamado recebido pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) informava que uma das vítimas estava escondida no interior do imóvel e relatava ameaças em andamento. As equipes se deslocaram imediatamente até o Villa Branca.
Ao se aproximarem do local, os policiais avistaram dois veículos deixando a região: o HB20 roubado e um Chevrolet Monza azul, apontado como carro de apoio usado no crime.
Perseguição terminou em São José dos Campos
Com apoio do monitoramento, os policiais iniciaram a perseguição, que seguiu pela Estrada Geral dos Cavani e avançou até São José. A abordagem aconteceu na rua Maricá, no Jardim Satélite, no momento em que os suspeitos tentavam abandonar o HB20.
O veículo da vítima foi recuperado e os quatro envolvidos, com idades de 18, 26, 28 e 42 anos, foram detidos em flagrante.
Prisão em flagrante e pedido de preventiva
No plantão policial, o delegado registrou a ocorrência como roubo majorado e solicitou a prisão preventiva dos suspeitos. Entre os pontos citados estão a invasão de domicílio durante a madrugada, o uso de grave ameaça, a perseguição logo após o crime e o reconhecimento feito pela vítima.
O caso segue à disposição da Justiça.