30 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
NOITE DE TERROR

Ladrões invadem casa no Vale; menina aciona PM e salva a família

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter

Uma ação rápida e corajosa de uma adolescente foi decisiva para o desfecho de um roubo que causou momentos de terror no bairro Villa Branca, em Jacareí, e terminou com uma perseguição em São José dos Campos.

Na madrugada desta terça-feira (30/12), quatro suspeitos foram presos após invadirem uma residência e fugirem com o carro da família. A adolescente de 16 anos conseguiu se esconder no banheiro e ligar para o 190, pedindo a ajuda da Polícia Militar.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso foi registrado como roubo a residência com concurso de pessoas e menção de uso de arma de fogo. Apesar do relato de ameaça armada, a arma não foi localizada, segundo o boletim de ocorrência.

Terror no Villa Branca: família rendida durante a madrugada

De acordo com o registro policial, o morador e a esposa dormiam quando foram surpreendidos por um homem armado dentro do quarto.

Sob grave ameaça, o casal foi obrigado a permanecer no chão enquanto os criminosos reviravam a casa e levavam diversos pertences, entre eles um Hyundai HB20 branco, pertencente à família.

Na residência também estavam duas filhas menores, de 12 e 16 anos. Ao ouvir ordens como “deita, deita” e perceber a movimentação estranha, a adolescente mais velha conseguiu se esconder no banheiro e acionar a Polícia Militar pelo 190, uma atitude considerada fundamental para a rápida chegada das equipes.

Ligação ao 190 levou PM até os suspeitos

Segundo a Polícia Militar, o chamado recebido pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) informava que uma das vítimas estava escondida no interior do imóvel e relatava ameaças em andamento. As equipes se deslocaram imediatamente até o Villa Branca.

Ao se aproximarem do local, os policiais avistaram dois veículos deixando a região: o HB20 roubado e um Chevrolet Monza azul, apontado como carro de apoio usado no crime.

Perseguição terminou em São José dos Campos

Com apoio do monitoramento, os policiais iniciaram a perseguição, que seguiu pela Estrada Geral dos Cavani e avançou até São José. A abordagem aconteceu na rua Maricá, no Jardim Satélite, no momento em que os suspeitos tentavam abandonar o HB20.

O veículo da vítima foi recuperado e os quatro envolvidos, com idades de 18, 26, 28 e 42 anos, foram detidos em flagrante.

Prisão em flagrante e pedido de preventiva

No plantão policial, o delegado registrou a ocorrência como roubo majorado e solicitou a prisão preventiva dos suspeitos. Entre os pontos citados estão a invasão de domicílio durante a madrugada, o uso de grave ameaça, a perseguição logo após o crime e o reconhecimento feito pela vítima.

O caso segue à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários