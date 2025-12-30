A economia do Vale do Paraíba voltou a acelerar e gerou 2.395 empregos em novembro, contra 711 em outubro, aumento de 236%. O resultado fez a região chegar a 22.955 postos de trabalho no ano, de janeiro a novembro.

Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho, e foram divulgados nesta terça-feira (30).