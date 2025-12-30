A economia do Vale do Paraíba voltou a acelerar e gerou 2.395 empregos em novembro, contra 711 em outubro, aumento de 236%. O resultado fez a região chegar a 22.955 postos de trabalho no ano, de janeiro a novembro.
Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho, e foram divulgados nesta terça-feira (30).
Nos últimos 12 meses, a região registra saldo positivo de 16.982 empregos. Embora positivos, os números foram menores na comparação com o mesmo período do ano passado, que teve 2.664 empregos abertos em novembro e 28.120 no acumulado de janeiro a novembro.
Com exceção de janeiro, mês com saldo negativo de 247 empregos no Vale, todos os demais meses tiveram resultado positivo: fevereiro (4.245 – recorde de vagas no ano), março (1.662), abril (3.982), maio (1.753), junho (2.815), julho (634), agosto (2.948), setembro (2.057), outubro (711) e novembro (2.395).
Cidades
Trinta e duas cidades do Vale tiveram saldo positivo de emprego nos 11 meses do ano. A liderança do ranking continua com São José dos Campos, com saldo de 9.167 postos de trabalho no período.
Taubaté encerrou os 11 meses com 4.726 empregos gerados e na segunda colocação do ranking da região. Na sequência, aparecem Jacareí (2.840), Guaratinguetá (1.464), Caçapava (944) e Pindamonhangaba (881).
Sete cidades não conseguiram alcançar saldo positivo de janeiro a novembro, com destaque negativo para Cruzeiro (-327), Tremembé (-102) e Jambeiro (-93).
O Brasil gerou 85.864 postos de trabalho no mês de novembro, resultado de um total de 1.979.902 admissões e 1.894.038 desligamentos. Os números mostram que, no acumulado de janeiro a novembro de 2025, foi verificado um saldo positivo de 1.895.130 postos de trabalho.