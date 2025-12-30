Uma jovem de 21 anos morreu afogada em uma represa de Igaratá, no Vale do Paraíba, após ser surpreendida por ondas provocadas pela passagem de uma embarcação e de um jet ski. A vítima foi identificada como Jullie Moreira de Brito. O caso aconteceu na tarde de segunda-feira (29) e é investigado pela Polícia Civil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com o boletim de ocorrência, o afogamento foi registrado na altura da rua Benedito Rodrigues de Oliveira. A ocorrência foi classificada como morte suspeita, morte acidental e encontro de cadáver, e passou por perícia técnica no local.

Afogamento em Igaratá: ondas e desespero na água