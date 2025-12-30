30 de dezembro de 2025
AFOGAMENTO

Tragédia: Jullie, 21 anos, morre afogada em represa no Vale

Por Jesse Nascimento | Igaratá
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução

Uma jovem de 21 anos morreu afogada em uma represa de Igaratá, no Vale do Paraíba, após ser surpreendida por ondas provocadas pela passagem de uma embarcação e de um jet ski. A vítima foi identificada como Jullie Moreira de Brito. O caso aconteceu na tarde de segunda-feira (29) e é investigado pela Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência, o afogamento foi registrado na altura da rua Benedito Rodrigues de Oliveira. A ocorrência foi classificada como morte suspeita, morte acidental e encontro de cadáver, e passou por perícia técnica no local.

Afogamento em Igaratá: ondas e desespero na água

Uma testemunha relatou à polícia que estava na represa com outras cinco pessoas, em uma área considerada rasa e próxima à margem, quando uma embarcação passou pelo local e, em seguida, um jet ski circulou em alta velocidade.

Segundo o depoimento, as ondas geradas não foram percebidas imediatamente e o grupo acabou sendo arrastado para uma área mais profunda. O fundo da represa, com barro e lodo, dificultou a locomoção das vítimas e agravou a situação de risco.

“Perdi as forças e ela afundou”, relata testemunha

Ainda conforme o registro policial, um jovem de 19 anos tentou socorrer Jullie, empurrando-a em direção à margem e tentando mantê-la acima da água. Exausto, ele relatou que perdeu as forças e viu a jovem submergir.

O rapaz também entrou em processo de afogamento e foi puxado até a margem por outras pessoas. Os demais integrantes do grupo conseguiram sair da água com a ajuda de populares que estavam próximos.

Corpo foi localizado pelos Bombeiros

O Corpo de Bombeiros foi acionado e localizou o corpo de Jullie submerso na represa. A área foi isolada para o trabalho da perícia do Instituto de Criminalística, e o corpo foi encaminhado ao IML para exame necroscópico, que irá confirmar a causa da morte.

Alerta para banho em represas no Vale

Especialistas alertam que represas apresentam riscos como variação brusca de profundidade, fundo lodoso, baixa visibilidade e correnteza, fatores que aumentam o risco de afogamentos. A circulação de embarcações e motos aquáticas exige atenção redobrada, especialmente em áreas frequentadas por banhistas.

Em situações de emergência, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado pelo telefone 193.

