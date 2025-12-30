Paralisação

A falta de reposição para o toner da impressora fez a Policlínica Municipal de Taubaté suspender a realização de exames de ecocardiograma. A informação foi repassada pela Prefeitura à Câmara, em resposta a um requerimento do vereador Diego Fonseca (PL).

Toner

Na resposta ao requerimento, a Secretaria de Saúde afirmou que "a interrupção na realização de exames de ecocardiograma" na unidade "ocorreu em razão do término do toner utilizado na impressora colorida dedicada ao equipamento", e que, como "a aquisição desse insumo não está vinculada à Secretaria de Saúde, aguarda-se a reposição para a retomada dos exames".