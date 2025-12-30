30 de dezembro de 2025
ECOCARDIOGRAMA

Taubaté: falta de toner suspendeu exames de eco na Policlínica

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMT
Fim do toner usado para imprimir exame levou Prefeitura a suspender procedimento em unidade municipal; fila de espera tem 2.140 pacientes
Fim do toner usado para imprimir exame levou Prefeitura a suspender procedimento em unidade municipal; fila de espera tem 2.140 pacientes

Paralisação
A falta de reposição para o toner da impressora fez a Policlínica Municipal de Taubaté suspender a realização de exames de ecocardiograma. A informação foi repassada pela Prefeitura à Câmara, em resposta a um requerimento do vereador Diego Fonseca (PL).

Toner
Na resposta ao requerimento, a Secretaria de Saúde afirmou que "a interrupção na realização de exames de ecocardiograma" na unidade "ocorreu em razão do término do toner utilizado na impressora colorida dedicada ao equipamento", e que, como "a aquisição desse insumo não está vinculada à Secretaria de Saúde, aguarda-se a reposição para a retomada dos exames".

Exames
A secretaria alegou ainda que "não houve desassistência em relação à realização dos exames", pois os procedimentos também "são realizados no AME (Ambulatório Médico de Especialidades), no HRVP (Hospital Regional do Vale do Paraíba) e na empresa Ducordis", que presta serviço para a Prefeitura.

Fila
Segundo a secretaria, atualmente 2.140 pacientes aguardam para fazer o exame, sendo 690 crianças (9 urgentes e 681 de rotina) e 1.450 adultos (32 urgentes e 1.418 de rotina). "Os pacientes são agendados seguindo o critério de prioridade e tempo de espera", afirmou a pasta.

