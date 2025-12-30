Interessados em participar do sorteio da Mega da Virada têm até as 20h (horário de Brasília) da próxima quarta-feira (31) para realizar suas apostas, de forma física ou online. O prêmio estimado para o sorteio deste fim de ano é de R$ 1 bilhão, o maior da história.
O concurso especial ocorre anualmente na última noite do ano. As apostas podem ser feitas em mais de 13 mil lotéricas de todo o país, pelo portal da Caixa Econômica Federal e pelo aplicativo de loterias da Caixa. Clientes do banco também podem utilizar o internet banking.
O sorteio será realizado às 22h de quarta (31), com transmissão pelo perfil das Loterias Caixa no Facebook e pelo canal da Caixa no YouTube. Para fazer uma aposta simples, de seis números, é preciso desembolsar R$ 6.
Nessa modalidade, o jogador escolhe seis dezenas entre as 60 disponíveis no volante. A probabilidade de acertar os seis números é de uma em pouco mais de 50 milhões.
Para quem decide marcar mais números, as chances de ganhar aumentam, mas o valor da aposta sobe de forma significativa. Ao escolher sete dezenas, por exemplo, o custo passa para R$ 42, e a chance de acerto melhora para uma em cerca de 7,1 milhões.
No caso da aposta com 10 números, foco de muitos apostadores que buscam ampliar as probabilidades, o valor é de R$ 1.260. Nessa configuração, a chance de ganhar o prêmio principal passa a ser de uma em aproximadamente 238 mil. É uma diferença expressiva em relação à aposta simples, mas ainda assim trata-se de uma probabilidade remota.
O regulamento da Mega-Sena permite marcar até 20 dezenas no volante. A aposta máxima custa R$ 232,5 mil e oferece uma chance de uma em 1.292 de acertar a sena, segundo dados da Caixa Econômica Federal.
O prêmio da Mega da Virada não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de seis números, o prêmio será dividido entre os acertadores da segunda faixa, com acerto de cinco números, e assim por diante.
Desde a sua primeira edição, em 2009, a Mega da Virada já premiou 130 apostas que acertaram as seis dezenas.
Alerta
Na última semana, a Caixa alertou para o surgimento de diversos sites falsos que simulam o portal Loterias Online, único site oficial para recebimento de apostas, inclusive apostas da Mega da Virada.
“Além de não registrarem as apostas, os falsários podem furtar os dados pessoais da vítima e ficar com o dinheiro dela”, destacou a Caixa em comunicado.