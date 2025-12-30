O Corpo de Bombeiros encontrou, na manhã desta terça-feira (30), o corpo de Julio César Santos, de 35 anos, que havia desaparecido após um afogamento em uma represa de Redenção da Serra, no Vale do Paraíba.
A vítima foi localizada submersa, a cerca de sete metros de profundidade, em uma área próxima à Estação de Tratamento de Água da Sabesp.
De acordo com o boletim de ocorrência, Julio César nadava na represa quando submergiu e não voltou à superfície. Ele estava acompanhado de um familiar no momento do acidente. A ocorrência foi inicialmente registrada como desaparecimento de pessoa pela Polícia Civil.
Os bombeiros foram acionados na noite de segunda-feira (29), por volta das 21h, e realizaram buscas pelas margens da represa, sem sucesso. Com a baixa visibilidade e as condições do local, a operação foi retomada na manhã seguinte, com embarcação e equipe especializada, quando o corpo foi localizado.
A represa fica na avenida 10 de Fevereiro, na região central de Redenção da Serra, município atendido por equipes do Corpo de Bombeiros de Taubaté. O corpo foi retirado da água e encaminhado para os procedimentos legais.
Alertas sobre banho em represas
O Corpo de Bombeiros reforça que represas oferecem riscos, como variação brusca de profundidade, correntezas, baixa visibilidade e pontos de sucção. A orientação é evitar nadar em locais sem sinalização, vigilância ou estrutura de resgate. Em emergências, o telefone é 193.