O Corpo de Bombeiros encontrou, na manhã desta terça-feira (30), o corpo de Julio César Santos, de 35 anos, que havia desaparecido após um afogamento em uma represa de Redenção da Serra, no Vale do Paraíba.

A vítima foi localizada submersa, a cerca de sete metros de profundidade, em uma área próxima à Estação de Tratamento de Água da Sabesp.