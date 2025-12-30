O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos publicou nesta terça-feira (30) portaria que estabelece feriados nacionais e pontos facultativos de 2026. Dos 10 feriados nacionais, apenas um cai no fim de semana – o da Proclamação da República, em 15 de novembro, um domingo.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A lista inclui dez feriados nacionais e nove pontos facultativos abrangendo datas tradicionais do calendário cívico e religioso brasileiro, além de períodos de organização do funcionamento administrativo, como carnaval e as vésperas de Natal e ano novo.
As datas, segundo a publicação, devem ser observadas pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, sem comprometimento das atividades públicas consideradas como serviços essenciais à população.
A portaria estabelece ainda que feriados em comemoração à data magna do estado, fixada em lei estadual, e os dias de início e término do ano do centenário de fundação do município, declarados em lei municipal, serão observados por repartições da administração pública federal direta, autárquica e fundacional nas respectivas localidades.
“Não será permitido aos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal antecipar ponto facultativo em discordância com o que dispõe a portaria. Também está vedado adotar ponto facultativo estabelecido pela legislação estadual, municipal ou distrital, ressalvados os feriados em comemoração à data magna do estado”, diz trecho da portaria.
Confira o calendário de feriados nacionais e pontos facultativos em 2026:
1º de janeiro, Confraternização Universal (feriado nacional)
16 de fevereiro, carnaval (ponto facultativo)
17 de fevereiro, carnaval (ponto facultativo)
18 de fevereiro, Quarta-Feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14h)
3 de abril, Paixão de Cristo (feriado nacional)
20 de abril (ponto facultativo)
21 de abril, Tiradentes (feriado nacional)
1º de maio, Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional)
4 de junho, Corpus Christi (ponto facultativo)
5 de junho (ponto facultativo)
7 de setembro, Independência do Brasil (feriado nacional)
12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional)
28 de outubro, Dia do Servidor Público federal (ponto facultativo)
2 de novembro, Finados (feriado nacional)
15 de novembro, Proclamação da República (feriado nacional)
20 de novembro, Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional)
24 de dezembro, Véspera do Natal (ponto facultativo após as 13h)
25 de dezembro, Natal (feriado nacional)
31 de dezembro, Véspera do Ano Novo (ponto facultativo após as 13h)
* Com informações da Agência Brasil