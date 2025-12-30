A Defesa Civil do Estado alertou para dois eventos extremos que acontecem ao mesmo tempo: calor intenso e previsão de chuvas fortes. Além disso, a chegada de uma frente fria pode trazer chuvas fortes para o Vale do Paraíba, especialmente na região do Litoral Norte.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o órgão, a onda de calor dificulta a formação de nuvens e, quando essa espécie de barreira se rompe, forma uma chuva de forma mais rápida e mais intensa.