A Defesa Civil do Estado alertou para dois eventos extremos que acontecem ao mesmo tempo: calor intenso e previsão de chuvas fortes. Além disso, a chegada de uma frente fria pode trazer chuvas fortes para o Vale do Paraíba, especialmente na região do Litoral Norte.
Segundo o órgão, a onda de calor dificulta a formação de nuvens e, quando essa espécie de barreira se rompe, forma uma chuva de forma mais rápida e mais intensa.
Nesta terça-feira (30), a chegada de uma frente fria vai pegar toda a faixa leste do estado, trazendo chuvas volumosas para as regiões metropolitanas de São Paulo, Baixada Santista e o Vale do Paraíba.
Entre os dias 1º e 4 de janeiro, a previsão é de chuva intensa para todo o estado de São Paulo, com maior impacto no Litoral Norte, que trará maiores acumulados de chuva.
A Defesa Civil disse que o gabinete de crise do governo de São Paulo vai monitorar a situação para garantir suporte à população.
No começo de tarde desta terça-feira (30), a Defesa Civil do Estado informou que, até o momento, os municípios de Ilhabela, Ubatuba e São Sebastião, que seguem sendo monitorados em razão das chuvas persistentes, não registraram chamados para ocorrências.
A Defesa Civil permanece em acompanhamento contínuo das condições meteorológicas e em prontidão para atendimento, caso necessário.
Alerta vermelho de calor
O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) renovou o alerta vermelho de onda de calor para 39 cidades do Vale do Paraíba e do Litoral Norte, incluindo municípios como São José dos Campos, Taubaté, Cachoeira Paulista, Ubatuba e Caraguatatuba.
O aviso meteorológico, classificado na cor vermelha, o mais severo da escala, está em vigor até pelo menos esta terça-feira (30).
O alerta indica temperaturas pelo menos 5 ºC acima da média histórica para o período, em sequência de dias de calor intenso que vêm sendo registrados na região desde antes do Natal. O cenário aumenta o risco de desconforto térmico e problemas de saúde, como desidratação e exaustão, especialmente entre idosos, crianças e portadores de doenças crônicas.
De acordo com o Inmet, as máximas previstas atingem cerca de 36 ºC a 38 ºC em municípios como São José dos Campos e Taubaté, enquanto no litoral as temperaturas também permanecem elevadas, como em Ubatuba e Caraguatatuba.
Além do calor extremo, o Inmet também emitiu aviso de tempestades de grande intensidade para a mesma área abrangida pelo alerta vermelho. Esse segundo aviso meteorológico alerta para a possibilidade de chuvas fortes, raios, ventos intensos e alta voltagem de descargas elétricas, especialmente no período da tarde e início da noite, quando a instabilidade atmosférica tende a se intensificar.