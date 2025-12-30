30 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
PERIGO NA REGIÃO

Defesa alerta para risco de 'cabeça-d’água' em rios e cachoeiras

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Cachoeira em Ubatuba
Cachoeira em Ubatuba

A Defesa Civil do Estado de São Paulo reforçou o alerta para o risco do fenômeno conhecido como “cabeça-d’água”, especialmente em regiões com rios, córregos e cachoeiras, como nas cidades do Litoral Norte e em outros municípios da região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O evento é caracterizado pelo aumento súbito e violento do nível e da velocidade da água, provocado por chuvas intensas nas áreas mais altas da bacia hidrográfica, mesmo que não esteja chovendo no ponto onde as pessoas se encontram.

De acordo com a Defesa Civil, a cabeça-d’água pode acontecer de forma repentina, sem aviso prévio, surpreendendo banhistas, turistas e moradores que utilizam esses espaços para lazer.

“O grande perigo da cabeça-d’água é justamente o fato de ela ocorrer mesmo quando o tempo parece firme no local. A chuva que cai na cabeceira do rio desce com muita força e velocidade, colocando vidas em risco”, explicou o diretor da Defesa Civil de Ubatuba, Alexandre Napoli.

Sinais de alerta

A população deve ficar atenta a alguns sinais que indicam a iminência do fenômeno:

Aumento repentino da correnteza
Água ficando turva ou barrenta
Presença de grande quantidade de folhas, galhos e detritos descendo pelo rio
Ao perceber qualquer uma dessas mudanças, a orientação é sair imediatamente da água

“Se notar alteração na cor da água, aumento da força da correnteza ou descida de galhos e folhas, a recomendação é clara: saia do local imediatamente e procure um ponto alto e seguro”, reforçou Napoli.

Prevenção salva vidas

A Defesa Civil destaca ainda a importância de respeitar a sinalização instalada em áreas de risco, como ocorre na Cachoeira do Prumirim, em Ubatuba, além de evitar rios e cachoeiras em dias de chuva ou com previsão de instabilidade, mesmo que distante do local.

O órgão reforça que a prevenção e a informação são fundamentais para evitar acidentes, principalmente durante períodos de maior instabilidade climática e alta temporada, quando o fluxo de visitantes aumenta significativamente.

 Em situações de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários