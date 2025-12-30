A Defesa Civil do Estado de São Paulo reforçou o alerta para o risco do fenômeno conhecido como “cabeça-d’água”, especialmente em regiões com rios, córregos e cachoeiras, como nas cidades do Litoral Norte e em outros municípios da região.
O evento é caracterizado pelo aumento súbito e violento do nível e da velocidade da água, provocado por chuvas intensas nas áreas mais altas da bacia hidrográfica, mesmo que não esteja chovendo no ponto onde as pessoas se encontram.
De acordo com a Defesa Civil, a cabeça-d’água pode acontecer de forma repentina, sem aviso prévio, surpreendendo banhistas, turistas e moradores que utilizam esses espaços para lazer.
“O grande perigo da cabeça-d’água é justamente o fato de ela ocorrer mesmo quando o tempo parece firme no local. A chuva que cai na cabeceira do rio desce com muita força e velocidade, colocando vidas em risco”, explicou o diretor da Defesa Civil de Ubatuba, Alexandre Napoli.
Sinais de alerta
A população deve ficar atenta a alguns sinais que indicam a iminência do fenômeno:
Aumento repentino da correnteza
Água ficando turva ou barrenta
Presença de grande quantidade de folhas, galhos e detritos descendo pelo rio
Ao perceber qualquer uma dessas mudanças, a orientação é sair imediatamente da água
“Se notar alteração na cor da água, aumento da força da correnteza ou descida de galhos e folhas, a recomendação é clara: saia do local imediatamente e procure um ponto alto e seguro”, reforçou Napoli.
Prevenção salva vidas
A Defesa Civil destaca ainda a importância de respeitar a sinalização instalada em áreas de risco, como ocorre na Cachoeira do Prumirim, em Ubatuba, além de evitar rios e cachoeiras em dias de chuva ou com previsão de instabilidade, mesmo que distante do local.
O órgão reforça que a prevenção e a informação são fundamentais para evitar acidentes, principalmente durante períodos de maior instabilidade climática e alta temporada, quando o fluxo de visitantes aumenta significativamente.
Em situações de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199.