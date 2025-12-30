A Defesa Civil do Estado de São Paulo reforçou o alerta para o risco do fenômeno conhecido como “cabeça-d’água”, especialmente em regiões com rios, córregos e cachoeiras, como nas cidades do Litoral Norte e em outros municípios da região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O evento é caracterizado pelo aumento súbito e violento do nível e da velocidade da água, provocado por chuvas intensas nas áreas mais altas da bacia hidrográfica, mesmo que não esteja chovendo no ponto onde as pessoas se encontram.