Uma polêmica tem causado confusão entre fiéis da Igreja Católica em Aparecida. Multidão tem ido ao Santuário Nacional para passar debaixo da Porta Santa da Basílica, antes que ela seja fechada por 25 anos. Mas a história é diferente.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O boato que circula na internet diz que a Porta Santa do Santuário Nacional será fechada e permanecerá assim por 25 anos. Acontece que o local não faz parte das quatro portas santas da Igreja Católica que, de fato, serão fechadas e reabertas apenas em 2050. Todas estão na Itália.