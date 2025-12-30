Uma polêmica tem causado confusão entre fiéis da Igreja Católica em Aparecida. Multidão tem ido ao Santuário Nacional para passar debaixo da Porta Santa da Basílica, antes que ela seja fechada por 25 anos. Mas a história é diferente.
O boato que circula na internet diz que a Porta Santa do Santuário Nacional será fechada e permanecerá assim por 25 anos. Acontece que o local não faz parte das quatro portas santas da Igreja Católica que, de fato, serão fechadas e reabertas apenas em 2050. Todas estão na Itália.
Ou seja, trata-se de uma informação falsa de que a Porta Santa da Basílica de Aparecida permanecerá fechada por um quarto de século.
A confusão deu-se em razão de a Igreja Católica ter iniciado o fechamento das Portas Santas nas Basílicas Papais de Roma e do Vaticano, marcando a reta final do Jubileu da Esperança. Os ritos solenes assinalam o encerramento de um tempo especial de graça que mobilizou milhões de peregrinos em todo o mundo.
Porta Santa do Santuário Nacional de Aparecida / Thiago Leon
Jubileu da Esperança
O Santuário Nacional explicou que o Jubileu da Esperança, convocado pelo Papa Francisco em 2024, para ser vivido ao longo de 2025, previu a abertura de quatro Portas Santas, todas localizadas no Vaticano e em Roma, na Itália.
“A tradição da Igreja Católica faz com que estas portas, localizadas nas Basílicas Papais, sejam abertas apenas a cada 25 anos, na celebração dos Jubileus Ordinários”, informou.
No entanto, a Porta Santa do Santuário Nacional de Aparecida não está na lista das que permanecerão fechadas por 25 anos. Portanto, o local permanecerá aberto para receber os fiéis que desejam passar por ela.
Fechamentos
O primeiro fechamento ocorreu na tarde de 25 de dezembro, Solenidade do Natal do Senhor, na Basílica de Santa Maria Maior, também conhecida como Santa Maria Maggiore, em Roma, na Itália.
No sábado (27), foi fechada a Porta Santa da Basílica de São João de Latrão, Catedral do Bispo de Roma.
Já no domingo (28), Festa da Sagrada Família, a Porta Santa da Basílica de São Paulo Fora dos Muros, também em Roma, foi solenemente fechada, dando continuidade à etapa final do Ano Santo.
O encerramento será realizado em 6 de janeiro, Solenidade da Epifania do Senhor, quando o Papa Leão 14 fechará a Porta Santa da Basílica de São Pedro, no Vaticano.
A crença católica diz que quem passar pela Porta Santa recebe a indulgência, ou seja, o perdão dos pecados. Para tanto, é preciso atravessar a porta e seguir outras diretrizes da Igreja Católica, como o arrependimento e a confissão.
Igreja Jubilar
A porta principal do Santuário Nacional de Aparecida, chamada de Porta Santa, não faz parte do Jubileu da Esperança, e por isso não ficará fechada até 2050.
“A porta principal do Santuário Nacional não é uma Porta Santa do Jubileu da Esperança e permanecerá aberta, como habitualmente sempre esteve”, informou a Basílica.
No entanto, o Santuário Nacional informou que a Basílica foi nomeada como uma Igreja Jubilar e celebrou o Jubileu da Esperança com atos religiosos ao longo do ano.
“Assim foi possível alcançar as indulgências previstas nesse tempo especial, com os sacramentos da Reconciliação (confissão) e Eucaristia (participação na Missa), além da peregrinação e das orações em intenção do Papa”, disse.
Em nível diocesano, o Ano Santo foi encerrado no domingo (28), em todo o mundo. Na Arquidiocese de Aparecida, a celebração das 18h marcou o fim deste Jubileu.