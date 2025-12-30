Um adolescente de 13 anos foi baleado pela Polícia Militar após tentativa de roubo a um posto de combustível em Cruzeiro, na noite de segunda-feira (29). Ele levava uma espingarda de pressão e estava acompanhado de outro adolescente, de 14 anos. Ambos foram apreendidos. O caso aconteceu no bairro Jardim América.

De acordo com o boletim de ocorrência, os dois adolescentes são suspeitos de abordar o frentista de um posto de combustível, por volta de 22h15, na tentativa de roubar dinheiro do estabelecimento.