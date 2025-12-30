Um adolescente de 13 anos foi baleado pela Polícia Militar após tentativa de roubo a um posto de combustível em Cruzeiro, na noite de segunda-feira (29). Ele levava uma espingarda de pressão e estava acompanhado de outro adolescente, de 14 anos. Ambos foram apreendidos. O caso aconteceu no bairro Jardim América.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com o boletim de ocorrência, os dois adolescentes são suspeitos de abordar o frentista de um posto de combustível, por volta de 22h15, na tentativa de roubar dinheiro do estabelecimento.
Segundo o frentista, um dos suspeitos trajava roupa preta e portava uma espingarda, e o outro estava de blusa amarela com capuz e as mãos no bolso. Eles anunciaram assalto dizendo: "Perdeu! Passa o dinheiro!".
No entanto, o roubo não se consumou em razão de o frentista não ter a quantia em dinheiro desejada pelos suspeitos, que fugiram após a tentativa frustrada de roubo em direção ao monumento do Santo Cruzeiro.
Tiro e apreensão
Outra viatura da Polícia Militar foi até o local interceptar os suspeitos, e encontrou os adolescentes com as características passadas pela vítima.
Segundo o relato policial, os dois estavam subindo a escadaria que dá acesso ao Santo Cruzeiro quando receberam ordem de parada dos policiais. O mais jovem fez menção de levantar a arma longa que portava, quando um policial efetuou um único disparo, atingindo-o no braço esquerdo. O outro adolescente levantou os braços e se entregou.
Foi acionado o Samu, que socorreu o adolescente baleado para a Santa Casa de Cruzeiro. Ele permaneceu internado sob cuidados médicos, mas sem risco de morrer, segundo o BO.
Após o episódio, os policiais apreenderam a arma usada pelo adolescente. Tratava-se de uma espingarda de pressão (chumbinho). Com o outro adolescente foi localizado um simulacro de arma de fogo, semelhante a um revólver.
O local foi preservado para o trabalho da perícia técnica. Na escadaria, onde houve o disparo, havia sangue, sendo arrecadado pelo perito um projétil e um cartucho deflagrado de calibre .40. Foram apreendidos a espingarda de chumbinho, um simulacro de arma de fogo e a arma do policial.
Todos os envolvidos foram ouvidos por meio audiovisual, inclusive o frentista do posto – exceção foi o jovem baleado. O outro adolescente, acompanhado de sua mãe, admitiu os fatos, segundo a polícia. O delegado determinou a apreensão provisória dos adolescentes, que devem ser encaminhado à Fundação Casa.