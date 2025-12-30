A Polícia Civil investiga um ataque a tiros que deixou um jovem morto e outros dois homens feridos na tarde desta segunda-feira (29), no bairro Jardim Gurilândia, em Taubaté. Segundo relatos colhidos pela polícia, os atiradores chegaram ao local em um carro prata com as placas tampadas, em uma tentativa de dificultar a identificação do veículo e a investigação.
O crime ocorreu na região do Largo do Saci e foi registrado como homicídio consumado e dupla tentativa de homicídio. A vítima fatal foi identificada como João Vitor dos Santos Barbosa, de 20 anos, que morreu ainda no local. Os outros dois homens, de 20 e 31 anos, foram socorridos e levados ao Hospital Regional de Taubaté e à UPA San Marino.
Perseguição e tiros dentro de bar
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após relatos de disparos de arma de fogo em um bar localizado na rua Largo do Saci.
Testemunhas afirmaram que as três vítimas estavam na rua quando passaram a ser perseguidas pelos atiradores. Na tentativa de escapar, correram para dentro do estabelecimento, mas foram alcançadas e baleadas.
No local, os policiais encontraram diversos estojos de munição espalhados na entrada e no interior do bar. João Vitor foi localizado caído ao lado de uma mesa de pebolim, com marcas de tiros no braço direito e abaixo da orelha direita. O óbito foi constatado pelo médico do resgate.
Arma apreendida e investigação em andamento
A perícia técnica foi acionada e uma arma de fogo com vestígios de sangue foi apreendida no interior do bar. Segundo o registro policial, o armamento pode ter sido portado por uma das vítimas, hipótese que será analisada durante a investigação.
A Polícia Civil trabalha agora para esclarecer a dinâmica do crime, identificar o veículo usado na fuga e chegar aos autores do ataque. Imagens de câmeras de segurança da região e depoimentos de testemunhas devem ser fundamentais para o avanço das apurações.
Até o momento, ninguém foi preso.