A Polícia Civil investiga um ataque a tiros que deixou um jovem morto e outros dois homens feridos na tarde desta segunda-feira (29), no bairro Jardim Gurilândia, em Taubaté. Segundo relatos colhidos pela polícia, os atiradores chegaram ao local em um carro prata com as placas tampadas, em uma tentativa de dificultar a identificação do veículo e a investigação.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime ocorreu na região do Largo do Saci e foi registrado como homicídio consumado e dupla tentativa de homicídio. A vítima fatal foi identificada como João Vitor dos Santos Barbosa, de 20 anos, que morreu ainda no local. Os outros dois homens, de 20 e 31 anos, foram socorridos e levados ao Hospital Regional de Taubaté e à UPA San Marino.

Perseguição e tiros dentro de bar