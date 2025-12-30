Um homem foi preso após uma perseguição na Via Cambuí, em São José dos Campos, em uma ação conjunta da GCM (Guarda Civil Municipal), Polícia Militar, helicóptero Águia e com apoio direto do CSI (Centro de Segurança e Inteligência).

Vídeos registraram toda a ocorrência, que durou 38 minutos e aconteceu na manhã desta terça-feira (30).

