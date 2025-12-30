30 de dezembro de 2025
VÍDEO: Perseguição de cinema acaba com fugitivo preso em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Um homem foi preso após uma perseguição na Via Cambuí, em São José dos Campos, em uma ação conjunta da GCM (Guarda Civil Municipal), Polícia Militar, helicóptero Águia e com apoio direto do CSI (Centro de Segurança e Inteligência).

Vídeos registraram toda a ocorrência, que durou 38 minutos e aconteceu na manhã desta terça-feira (30).

Segundo informações oficiais, o suspeito fugiu em alta velocidade ao avistar uma viatura da GCM, seguindo pela contramão, colocando em risco outros motoristas e pedestres, e desobedecendo à ordem de parada.

Durante a tentativa de abordagem, houve colisão entre o veículo do suspeito e uma viatura. A perseguição se estendeu por cerca de 38 minutos, mobilizando equipes da PM, da GCM e o Helicóptero Águia, além do monitoramento em tempo real do CSI, que auxiliou no acompanhamento do trajeto e no cerco ao veículo.

O homem foi detido pela GCM na Via Cambuí e encaminhado às autoridades competentes. Vídeos do CSI e também imagens captadas por moradores mostram trechos da perseguição, o momento da colisão e a ação policial, e devem integrar o material da investigação.

