Um homem foi preso após uma perseguição na Via Cambuí, em São José dos Campos, em uma ação conjunta da GCM (Guarda Civil Municipal), Polícia Militar, helicóptero Águia e com apoio direto do CSI (Centro de Segurança e Inteligência).
Vídeos registraram toda a ocorrência, que durou 38 minutos e aconteceu na manhã desta terça-feira (30).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo informações oficiais, o suspeito fugiu em alta velocidade ao avistar uma viatura da GCM, seguindo pela contramão, colocando em risco outros motoristas e pedestres, e desobedecendo à ordem de parada.
Durante a tentativa de abordagem, houve colisão entre o veículo do suspeito e uma viatura. A perseguição se estendeu por cerca de 38 minutos, mobilizando equipes da PM, da GCM e o Helicóptero Águia, além do monitoramento em tempo real do CSI, que auxiliou no acompanhamento do trajeto e no cerco ao veículo.
O homem foi detido pela GCM na Via Cambuí e encaminhado às autoridades competentes. Vídeos do CSI e também imagens captadas por moradores mostram trechos da perseguição, o momento da colisão e a ação policial, e devem integrar o material da investigação.