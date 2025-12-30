O Taubaté encerrou nesta terça-feira (30) a programação de atividades em 2025 com mais um teste preparatório para a disputa da Série A-2 do Campeonato Paulista. No estádio Joaquinzão, o Alviazul enfrentou o Atlético Joseense, da Série A-4 em um jogo-treino que serviu para ajustes finais da comissão técnica antes do início oficial da competição.
A atividade foi dividida em três tempos, permitindo que os treinadores das duas equipes observassem diferentes formações e dessem oportunidade a grande parte do elenco. Dentro de campo, o Taubaté mostrou boa organização e intensidade, controlando as ações ao longo do confronto.
Com desempenho consistente, o Burro da Central construiu a vitória por 4 a 0, com gols marcados por Yamada, Macário, Zé Pagliarini e Luan Santos, fechando o último compromisso do ano de forma positiva e com confiança elevada.
Agora, o foco do Taubaté se volta totalmente para a estreia na Série A2. O primeiro desafio está marcado para o dia 10 de janeiro, fora de casa, contra o Sertãozinho, em confronto que abre a caminhada do clube na busca pelo acesso à elite do futebol paulista.
Já o Tigre do Vale, que mandará os jogos em Jacareí, estreia na A-4 fora de casa no dia 31 de janeiro, quando visita o Penapolense, às 19h30, no estádio Municipal Tenente Carriço, em Penápolis. A equipe é comandada pelo técnico Augusto Ambrogi.