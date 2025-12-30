O Taubaté encerrou nesta terça-feira (30) a programação de atividades em 2025 com mais um teste preparatório para a disputa da Série A-2 do Campeonato Paulista. No estádio Joaquinzão, o Alviazul enfrentou o Atlético Joseense, da Série A-4 em um jogo-treino que serviu para ajustes finais da comissão técnica antes do início oficial da competição.

A atividade foi dividida em três tempos, permitindo que os treinadores das duas equipes observassem diferentes formações e dessem oportunidade a grande parte do elenco. Dentro de campo, o Taubaté mostrou boa organização e intensidade, controlando as ações ao longo do confronto.