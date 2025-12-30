Três homens foram presos pela Polícia Militar em Taubaté, por tráfico de drogas, em uma residência na avenida Antônio Vieira da Maia, no Jardim Ana Rosa. Segundo o boletim de ocorrência, eles usavam um cano atravessado no muro para vender os entorpecentes sem que traficantes e compradores se vissem.
Os homens têm 37 e 28 anos e foram presos na manhã de segunda-feira (30), quando policiais militares foram até a residência após informação de que o local servia como ponto de venda de drogas.
O portão do imóvel era escorado por um pedaço de madeira e, ao retirá-lo, os policiais viram um dos suspeitos, que tentou fugir, mas foi abordado. Os outros dois suspeitos foram encontrados escondidos debaixo de uma coberta, em um quarto. Eles foram presos sem oferecer resistência.
Contudo, o primeiro indiciado tentou resistir à prisão e investiu contra os policiais, sendo contido e algemado. A PM informou que foi usada “força progressiva” para deter o suspeito.
Ainda segundo a corporação, ele assumiu o tráfico de drogas no local. O outro detido disse ser responsável pela casa, e que a emprestava para a venda de drogas.
Drogas pelo muro
Na área externa da residência, os policiais encontraram junto ao muro um colchão com dinheiro, porções de cocaína e crack e um simulacro de pistola.
Os itens estavam ao lado de um cano que atravessava o muro e servia de mecanismo para a venda de drogas sem que o comprador enxergasse o vendedor.
Um revólver calibre 38, municiado, foi encontrado num corredor lateral da residência. Todos os materiais foram apreendidos.
Os três homens foram indiciados por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. O que investiu contra os policiais também responderá por lesão corporal e resistência.