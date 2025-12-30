Três homens foram presos pela Polícia Militar em Taubaté, por tráfico de drogas, em uma residência na avenida Antônio Vieira da Maia, no Jardim Ana Rosa. Segundo o boletim de ocorrência, eles usavam um cano atravessado no muro para vender os entorpecentes sem que traficantes e compradores se vissem.

Os homens têm 37 e 28 anos e foram presos na manhã de segunda-feira (30), quando policiais militares foram até a residência após informação de que o local servia como ponto de venda de drogas.