Um homem foi preso após uma intensa perseguição policial na Via Cambuí, em São José dos Campos, que mobilizou a GCM (Guarda Civil Municipal), a Polícia Militar e o helicóptero Águia. A ocorrência, na manhã desta terça-feira (30), terminou com a detenção do suspeito depois de cerca de 38 minutos de acompanhamento.
A ação teve apoio do CSI.
Segundo a GCM, o motorista desobedeceu à ordem de parada ao avistar uma viatura e iniciou fuga em alta velocidade, trafegando pela contramão e colocando em risco outros condutores. Durante a tentativa de abordagem, houve colisão com uma viatura, o que ampliou a operação de cerco e acompanhamento.
Com o apoio da PM e do Águia, as equipes conseguiram localizar e interceptar o suspeito, que foi detido pela GCM na Via Cambuí. A área foi parcialmente isolada para garantir a segurança viária durante a ação.
*Matéria em atualização