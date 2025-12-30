Um homem foi preso após uma intensa perseguição policial na Via Cambuí, em São José dos Campos, que mobilizou a GCM (Guarda Civil Municipal), a Polícia Militar e o helicóptero Águia. A ocorrência, na manhã desta terça-feira (30), terminou com a detenção do suspeito depois de cerca de 38 minutos de acompanhamento.

A ação teve apoio do CSI.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp