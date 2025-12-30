30 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

SÃO JOSÉ

URGENTE: GCM e PM prendem homem após perseguição na Via Cambuí

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
CSI

Um homem foi preso após uma intensa perseguição policial na Via Cambuí, em São José dos Campos, que mobilizou a GCM (Guarda Civil Municipal), a Polícia Militar  e o helicóptero Águia. A ocorrência, na manhã desta terça-feira (30), terminou com a detenção do suspeito depois de cerca de 38 minutos de acompanhamento.

A ação teve apoio do CSI.

Segundo a GCM, o motorista desobedeceu à ordem de parada ao avistar uma viatura e iniciou fuga em alta velocidade, trafegando pela contramão e colocando em risco outros condutores. Durante a tentativa de abordagem, houve colisão com uma viatura, o que ampliou a operação de cerco e acompanhamento.

Com o apoio da PM e do Águia, as equipes conseguiram localizar e interceptar o suspeito, que foi detido pela GCM na Via Cambuí. A área foi parcialmente isolada para garantir a segurança viária durante a ação.

*Matéria em atualização

