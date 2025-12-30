Megaoperação policial ‘Ano Novo, Vida Nova’ no Vale do Paraíba e no Litoral Norte resultou em três homens presos em São José dos Campos, na manhã desta terça-feira (30). A ação acontece em todo o estado de São Paulo para cumprir mandados de prisão contra suspeitos de violência doméstica e familiar.

A operação, coordenada pela Polícia Civil com apoio da SSP (Secretaria da Segurança Pública) e da Secretaria de Políticas para a Mulher, tem atuação em todo o estado e envolve o cumprimento de ordens judiciais ligadas a crimes como ameaça, lesão corporal, descumprimento de medida protetiva e outras ocorrências enquadradas na Lei Maria da Penha.