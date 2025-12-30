Megaoperação policial ‘Ano Novo, Vida Nova’ no Vale do Paraíba e no Litoral Norte resultou em três homens presos em São José dos Campos, na manhã desta terça-feira (30). A ação acontece em todo o estado de São Paulo para cumprir mandados de prisão contra suspeitos de violência doméstica e familiar.
A operação, coordenada pela Polícia Civil com apoio da SSP (Secretaria da Segurança Pública) e da Secretaria de Políticas para a Mulher, tem atuação em todo o estado e envolve o cumprimento de ordens judiciais ligadas a crimes como ameaça, lesão corporal, descumprimento de medida protetiva e outras ocorrências enquadradas na Lei Maria da Penha.
De acordo com a SSP, a mobilização começou na véspera com 225 mandados de prisão executados no estado. A ação reúne Delegacias de Defesa da Mulher, equipes das seccionais e departamentos de polícia judiciária do interior, com reforço operacional para localizar e prender investigados que já têm decisão judicial determinando a prisão.
Para a execução, foram empregados 1,7 mil policiais civis e mais de mil viaturas em todo o território paulista. Na região do Vale do Paraíba e Litoral Norte, as equipes atuam de forma integrada com as DDMs e unidades territoriais.
Em São José dos Campos, a operação cumpre 11 mandados de prisão e resultou, até as 10h desta terça-feira (30), na prisão de três homens. Um dos presos tinha condenação definitiva por violência doméstica. As capturas fazem parte do esforço para dar cumprimento rápido às decisões judiciais e interromper ciclos de violência doméstica.
A operação também é vinculada às políticas estaduais de proteção às mulheres, com atuação coordenada entre repressão qualificada, acolhimento e fortalecimento da rede de proteção. A Secretaria de Políticas para a Mulher destacou que o objetivo é agir antes que a violência evolua e ampliar a segurança das vítimas.
O movimento SP Por Todas reúne iniciativas como o aplicativo SP Mulher Segura e a expansão e fortalecimento do atendimento especializado em DDMs. No Litoral Norte, por exemplo, houve a reinauguração da DDM de Caraguatatuba, com reforço de estrutura e atendimento às mulheres.
Em situação de emergência, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo 190. Denúncias e orientações também podem ser feitas pelo 180 (Central de Atendimento à Mulher). As Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs) e delegacias territoriais recebem registros e pedidos de medida protetiva.