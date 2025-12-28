Um detento de 36 anos foi morto durante um motim interno registrado na Penitenciária 1 de Potim, no Vale do Paraíba, na sexta-feira (26). A vítima foi identificada como Fagner Falcão de Oliveira Silva. Outros dois presos, de 40 e 45 anos, também ficaram feridos e receberam atendimento médico. As informações foram divulgadas pelo site T7 News.

Segundo informações apuradas, o detento foi atacado no pátio da unidade com objetos cortantes. Ele teve as tripas arrancadas. Após o episódio, uma mensagem foi deixada em uma das paredes do presídio, em referência a uma prática criminosa conhecida como “novo cangaço”, associada à atuação de quadrilhas armadas em cidades do interior.

A Penitenciária 1 de Potim abriga presos ligados a grupos criminosos distintos e é classificada como uma unidade que reúne detentos em oposição ao PCC (Primeiro Comando da Capital). Conforme relatos, os pavilhões concentram perfis diferentes de internos e não haveria lideranças capazes de mediar conflitos, o que pode ter contribuído para a escalada da violência. Fontes ouvidas afirmaram ainda que registros desse tipo não são comuns na unidade.