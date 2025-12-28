29 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VIOLÊNCIA

Preso é morto e tem órgãos arrancados em cadeia no Vale

Potim
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Homem foi morto em penitenciária
Homem foi morto em penitenciária

Um detento de 36 anos foi morto durante um motim interno registrado na Penitenciária 1 de Potim, no Vale do Paraíba, na sexta-feira (26). A vítima foi identificada como Fagner Falcão de Oliveira Silva. Outros dois presos, de 40 e 45 anos, também ficaram feridos e receberam atendimento médico. As informações foram divulgadas pelo site T7 News.

Segundo informações apuradas, o detento foi atacado no pátio da unidade com objetos cortantes. Ele teve as tripas arrancadas. Após o episódio, uma mensagem foi deixada em uma das paredes do presídio, em referência a uma prática criminosa conhecida como “novo cangaço”, associada à atuação de quadrilhas armadas em cidades do interior.

A Penitenciária 1 de Potim abriga presos ligados a grupos criminosos distintos e é classificada como uma unidade que reúne detentos em oposição ao PCC (Primeiro Comando da Capital). Conforme relatos, os pavilhões concentram perfis diferentes de internos e não haveria lideranças capazes de mediar conflitos, o que pode ter contribuído para a escalada da violência. Fontes ouvidas afirmaram ainda que registros desse tipo não são comuns na unidade.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que quatro homens, com idades entre 31 e 40 anos, foram presos em flagrante no mesmo dia, suspeitos de envolvimento na morte. O caso foi registrado e segue sob investigação.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários