Dois adolescentes, de 13 e 14 anos, foram apreendidos após uma tentativa de assalto a um posto de combustíveis no bairro Jardim América, em Cruzeiro.
O crime aconteceu na noite de segunda-feira (29), por volta das 22h10, e, durante a fuga, um dos jovens foi atingido por um disparo efetuado por um policial militar após fazer menção de levantar uma arma de chumbinho contra os agentes.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso foi registrado como tentativa de roubo e lesão corporal decorrente de intervenção policial.
O crime
Os jovens abordaram o frentista do Auto Posto Sete Estrelas, localizado na Avenida Rotary, em Cruzeiro. J.G.R.A. (13 anos) portava uma espingarda de chumbinho, enquanto E.R.S.R.J. (14 anos) portava um simulacro de revólver.
Eles anunciaram o assalto, mas fugiram em direção à escadaria do monumento Santo Cruzeiro sem levar nada, pois a vítima não possuía a quantia em dinheiro desejada no momento.
Intervenção policial
Equipes da Polícia Militar, informadas sobre a rota de fuga, cercaram o topo do monumento para interceptar a dupla. Ao receberem ordem de parada, o adolescente de 13 anos fez menção a levantar a arma, o que levou um policial a efetuar um disparo que atingiu o braço. No local da ocorrência, a perícia recolheu um projétil e um cartucho deflagrado calibre .40.
Estado de saúde
O adolescente alvejado foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado à Santa Casa de Cruzeiro.
Apesar de ter recebido alta médica inicial, ele precisou retornar ao hospital após avaliação de um médico legista, onde permanece sob escolta policial para novos cuidados.
Apreensão
O jovem de 14 anos admitiu o ato infracional em depoimento. A Polícia Civil determinou a apreensão provisória de ambos devido à gravidade do ato, e serão encaminhados ao Promotor de Justiça da Infância e Juventude.