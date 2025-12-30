Dois adolescentes, de 13 e 14 anos, foram apreendidos após uma tentativa de assalto a um posto de combustíveis no bairro Jardim América, em Cruzeiro.

O crime aconteceu na noite de segunda-feira (29), por volta das 22h10, e, durante a fuga, um dos jovens foi atingido por um disparo efetuado por um policial militar após fazer menção de levantar uma arma de chumbinho contra os agentes.

