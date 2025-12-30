Um homem procurado pela Justiça pelo crime de abandono material/pagamento de pensão alimentícia foi preso em Ubatuba durante patrulhamento da Polícia Militar na noite de segunda-feira (29).

O procurado foi abordado na avenida Padre Manoel da Nóbrega e, apesar de nada de ilícito ter sido localizado com ele, em consulta aos sistemas, constatou-se um mandado de prisão em aberto previsto pelo artigo 244 do Código Penal.

