30 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
PROCURADO

Homem é preso em Ubatuba por falta de pagamento de pensão

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Um homem procurado pela Justiça pelo crime de abandono material/pagamento de pensão alimentícia foi preso em Ubatuba durante patrulhamento da Polícia Militar na noite de segunda-feira (29).

O procurado foi abordado na avenida Padre Manoel da Nóbrega e, apesar de nada de ilícito ter sido localizado com ele, em consulta aos sistemas, constatou-se um mandado de prisão em aberto previsto pelo artigo 244 do Código Penal.

Diante dos fatos, ele foi preso e permaneceu à disposição da Justiça.

