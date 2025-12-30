30 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
OPERAÇÃO VERÃO

Condutor de moto furtada é preso por receptação em Caraguatatuba

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Moto furtada é recuperada pela PM em Caraguatatuba
Moto furtada é recuperada pela PM em Caraguatatuba

Um homem foi preso em flagrante pelo crime de receptação após ser visto conduzindo uma motocicleta furtada no bairro Travessão, em Caraguatatuba.

A ação ocorreu na manhã desta terça-feira (30), durante patrulhamento da Polícia Militar na região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os policiais  visualizaram o suspeito trafegando com o veículo sem placa e sem o uso de capacete.  Ao notar a aproximação da viatura, ele tentou fugir e abandonou a motocicleta.

Após ser abordado, a equipe realizou verificações e confirmou que se tratava de produto de furto.

Diante dos fatos, o condutor recebeu voz de prisão e permanece à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários