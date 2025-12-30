Um homem foi preso em flagrante pelo crime de receptação após ser visto conduzindo uma motocicleta furtada no bairro Travessão, em Caraguatatuba.

A ação ocorreu na manhã desta terça-feira (30), durante patrulhamento da Polícia Militar na região.

