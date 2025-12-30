Um homem foi preso em flagrante pelo crime de receptação após ser visto conduzindo uma motocicleta furtada no bairro Travessão, em Caraguatatuba.
A ação ocorreu na manhã desta terça-feira (30), durante patrulhamento da Polícia Militar na região.
Os policiais visualizaram o suspeito trafegando com o veículo sem placa e sem o uso de capacete. Ao notar a aproximação da viatura, ele tentou fugir e abandonou a motocicleta.
Após ser abordado, a equipe realizou verificações e confirmou que se tratava de produto de furto.
Diante dos fatos, o condutor recebeu voz de prisão e permanece à disposição da Justiça.