A Polícia Civil identificou o homem morto e os dois feridos após um ataque a tiros em Taubaté, na tarde dessa segunda-feira (29). O bang-bang aconteceu no bairro Jardim Gurilândia, após perseguição a pé e ataque dentro de um bar.

Segundo testemunhas, as três vítimas estavam na rua, na altura do Largo do Saci, esquina com a rua Pequeno Polegar, e correram para escapar dos atiradores, que estariam em um carro. Na tentativa de se esconder, eles entraram em um bar, mas foram perseguidos e baleados.