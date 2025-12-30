A Polícia Civil identificou o homem morto e os dois feridos após um ataque a tiros em Taubaté, na tarde dessa segunda-feira (29). O bang-bang aconteceu no bairro Jardim Gurilândia, após perseguição a pé e ataque dentro de um bar.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo testemunhas, as três vítimas estavam na rua, na altura do Largo do Saci, esquina com a rua Pequeno Polegar, e correram para escapar dos atiradores, que estariam em um carro. Na tentativa de se esconder, eles entraram em um bar, mas foram perseguidos e baleados.
João Vitor dos Santos Barbosa, 20 anos, morreu em decorrência dos disparos. Outros dois homens, de 20 e 31 anos, sobreviveram ao ataque e foram levados para unidade de saúde de Taubaté – Hospital Regional e para a UPA San Marino.
O caso segue em investigação e a polícia deve usar informações médicas e depoimentos para esclarecer a dinâmica do crime.
Violência
O bang-bang chamou a atenção de moradores pela movimentação e correria na rua. De acordo com relatos colhidos no local, os matadores se aproximaram em um veículo prata e a perseguição continuou até o interior do bar.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e encontrou diversos estojos de munição na entrada e no interior do bar. João Vitor estava caído ao lado de uma mesa de pebolim, com muito sangue ao redor do corpo.
Os policiais notaram marcas de tiros no braço direito e abaixo da orelha direita da vítima. Também havia uma arma de fogo com vestígios de sangue dentro da mesa de pebolim, a qual possivelmente estava sendo portada por João Vitor, segundo o BO.
O resgate foi acionado e o médico socorrista constatou o óbito de João Vitor no local do crime, que foi isolado para o trabalho da perícia técnica. As outras vítimas também foram atingidas por disparos de arma de fogo: uma no abdômen e a outra na perna.
Os investigadores ouviram de populares que dois homens desceram de um veículo prata, com a placa tampada, e dispararam diversas vezes em direção às vítimas, e em seguida fugiram do local.
O caso será investigado pela Polícia Civil, com coleta de depoimentos e busca por imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a identificar o veículo e os autores. Até o momento, não há confirmação oficial de prisões relacionadas ao ataque desta segunda-feira (29).
Como denunciar: informações podem ser repassadas anonimamente ao Disque-Denúncia (181). Em situação de emergência, acione a Polícia Militar pelo 190.