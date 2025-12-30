Para reverter prejuízos e reduzir déficits, os Correios apresentaram nesta segunda-feira (29) um amplo plano de reestruturação que prevê o fechamento de aproximadamente mil agências próprias, cerca de 16% do total atual, e a redução do quadro de funcionários em 15 mil pessoas por meio de PDVs (Planos de Demissão Voluntária) até 2027.

O déficit chega a R$ 4 bilhões anuais, agravado em 2025 por um saldo negativo de R$ 6 bilhões apenas nos primeiros nove meses do ano. Além disso, a empresa deverá contrair cerca de R$ 20 bilhões em empréstimos e adotar o regime de economia mista.

Demissões

O plano projeta uma economia de R$ 2,1 bilhões apenas com o fechamento das unidades físicas, cujas despesas físicas consomem 90% do orçamento.