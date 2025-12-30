Um homem de 35 anos desapareceu na noite de segunda-feira (29) ao nadar em represa de Redenção da Serra, ao lado do irmão, de 37 anos. O Corpo de Bombeiros foi acionado e fez buscas pelo desaparecido, mas ele ainda não foi encontrado. Novas buscas estavam programadas para esta terça-feira (30).

De acordo com o irmão da vítima, Julio César Santos nadava numa represa localizada na Estação de Tratamento de Água da Sabesp quando, em determinado momento, submergiu e não mais foi visto pelo irmão, que acionou a Polícia Militar.