30 de dezembro de 2025
DESAPARECIDO

Homem some ao nadar em represa da região; buscas continuam hoje

Por Da redação | Redenção da Serra
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

Um homem de 35 anos desapareceu na noite de segunda-feira (29) ao nadar em represa de Redenção da Serra, ao lado do irmão, de 37 anos. O Corpo de Bombeiros foi acionado e fez buscas pelo desaparecido, mas ele ainda não foi encontrado. Novas buscas estavam programadas para esta terça-feira (30).

De acordo com o irmão da vítima, Julio César Santos nadava numa represa localizada na Estação de Tratamento de Água da Sabesp quando, em determinado momento, submergiu e não mais foi visto pelo irmão, que acionou a Polícia Militar.

Policiais militares foram até o local e acionaram uma unidade do Corpo de Bombeiros, que fez as primeiras buscas pela vítima desaparecida. Contudo, a equipe não encontrou Julio na represa.

Uma equipe especializada de mergulhadores foi acionada para continuidade das buscas na manhã desta terça-feira (30).

