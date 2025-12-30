A morte da empresária jacareiense Bruna Almeida, de 35 anos, neste domingo (28), provocou forte comoção no Vale do Paraíba. Conhecida pelo espírito empreendedor e pela relação próxima com clientes e amigos, Bruna sofreu um mal súbito enquanto estava em uma praia do Litoral Norte e não resistiu, apesar do atendimento recebido.
Proprietária da loja de produtos femininos Vega, no bairro Villa Branca, em Jacareí, Bruna era vista como uma mulher batalhadora, acolhedora e alegre. A notícia de sua morte se espalhou rapidamente pelas redes sociais, onde familiares, amigos e clientes publicaram mensagens de despedida e homenagens.
“Minha tia era uma pessoa de luz, bem acolhedora com as pessoas. Você estará para sempre em nossos corações”, escreveu a sobrinha Julia Rafaely.
“Difícil acreditar. O céu está em festa com sua chegada”, publicou Priscilla Aparecida. Outras mensagens destacaram a alegria, a força e a generosidade da empresária, que passou a ser chamada carinhosamente de “princesa” pelos amigos.
Velório e sepultamento
O velório de Bruna Almeida foi realizado nesta segunda-feira, no Campo das Oliveiras, das 11h às 15h. O sepultamento aconteceu em seguida, no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio, em Jacareí.
Familiares e amigos seguem recebendo manifestações de solidariedade neste momento de dor.