A morte da empresária jacareiense Bruna Almeida, de 35 anos, neste domingo (28), provocou forte comoção no Vale do Paraíba. Conhecida pelo espírito empreendedor e pela relação próxima com clientes e amigos, Bruna sofreu um mal súbito enquanto estava em uma praia do Litoral Norte e não resistiu, apesar do atendimento recebido.

Proprietária da loja de produtos femininos Vega, no bairro Villa Branca, em Jacareí, Bruna era vista como uma mulher batalhadora, acolhedora e alegre. A notícia de sua morte se espalhou rapidamente pelas redes sociais, onde familiares, amigos e clientes publicaram mensagens de despedida e homenagens.