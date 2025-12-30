30 de dezembro de 2025
CELEBRAÇÃO

Aparecida realiza 'Show da Virada' gratuito na praça São Benedito

Divulgação
Davi Sanfoneiro e André Luís se apresentam no 'Show da Virada' em Aparecida
Davi Sanfoneiro e André Luís se apresentam no 'Show da Virada' em Aparecida

A Prefeitura de Aparecida promove nesta quarta-feira (31) o tradicional Show da Virada.

O evento gratuito acontece na Praça Dr. Benedito Meirelles, popularmente conhecida como “Praça São Benedito”, e marca o encerramento das festividades de fim de ano no município.

A programação musical terá início às 21h e se estenderá até 1h da manhã.

O palco será comandado por David Sanfoneiro e André Luís, que nesta edição contarão com a participação especial da cantora Viviane Mendonça cantando um repertório diverso, incluindo gêneros como forró, sertanejo, samba e axé.

O Show da Virada encerra um cronograma especial de eventos que durou todo o mês de dezembro, em celebração ao aniversário da cidade, comemorado oficialmente no dia 17.

A administração municipal reforça o convite aos moradores e turistas, destacando que a estrutura foi planejada para oferecer um ambiente familiar e seguro para a confraternização.

