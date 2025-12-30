A Prefeitura de Aparecida promove nesta quarta-feira (31) o tradicional Show da Virada.
O evento gratuito acontece na Praça Dr. Benedito Meirelles, popularmente conhecida como “Praça São Benedito”, e marca o encerramento das festividades de fim de ano no município.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A programação musical terá início às 21h e se estenderá até 1h da manhã.
O palco será comandado por David Sanfoneiro e André Luís, que nesta edição contarão com a participação especial da cantora Viviane Mendonça cantando um repertório diverso, incluindo gêneros como forró, sertanejo, samba e axé.
O Show da Virada encerra um cronograma especial de eventos que durou todo o mês de dezembro, em celebração ao aniversário da cidade, comemorado oficialmente no dia 17.
A administração municipal reforça o convite aos moradores e turistas, destacando que a estrutura foi planejada para oferecer um ambiente familiar e seguro para a confraternização.