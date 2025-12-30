30 de dezembro de 2025
TRÁFICO DE DROGAS

PM prende 3 e apreende drogas, arma e munições em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
Divulgação
PM apreende drogas, arma e munições em Taubaté
PM apreende drogas, arma e munições em Taubaté

Policiais militares da Força Tática do 5.º Batalhão de Caçadores detiveram três homens por tráfico de drogas em Taubaté.

A ocorrência foi registrada na manhã de segunda-feira (29) durante patrulhamento pelo bairro Vila São José.

Com eles, foram apreendidos dinheiro, um revólver calibre .38 com seis munições, um simulacro de pistola e drogas, sendo cocaína e crack.

A ocorrência foi apresentada no Distrito Policial de Taubaté, permanecendo os três presos à disposição da Justiça.

