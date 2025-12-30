Policiais militares da Força Tática do 5.º Batalhão de Caçadores detiveram três homens por tráfico de drogas em Taubaté.

A ocorrência foi registrada na manhã de segunda-feira (29) durante patrulhamento pelo bairro Vila São José.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp