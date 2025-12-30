30 de dezembro de 2025
TRÁFICO DE DROGAS

Polícia apreende 7,3 kg de cocaína e prende 4 homens na região

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Apreensões da Força Tática em Lorena
Apreensões da Força Tática em Lorena

Policiais Militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam quatro homens em flagrante pela prática de tráfico de entorpecentes no bairro Vila Passos, em Lorena.

A ação ocorreu na noite de segunda-feira (29), durante patrulhamento realizado pela equipe da Força Tática.

Ao realizar a abordagem, os policiais localizaram com os indivíduos grande quantidade de drogas e apetrechos para preparo.

Foram apreendidos os seguintes itens:

  • 7,328 Kg de cocaína a granel;
  • 397 eppendorfs de cocaína;
  • 5.000 eppendorfs vazios;
  • Dois aparelhos celulares;
  • Uma balança de precisão;
  • Um liquidificador e apetrechos diversos;
  • R$ 72.

A ocorrência foi encaminhada à CPPJ (Central de Polícia Judiciária) de Guaratinguetá, onde os detidos permaneceram à disposição da Justiça.

