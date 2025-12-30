Policiais Militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam quatro homens em flagrante pela prática de tráfico de entorpecentes no bairro Vila Passos, em Lorena.

A ação ocorreu na noite de segunda-feira (29), durante patrulhamento realizado pela equipe da Força Tática.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp