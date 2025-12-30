Policiais Militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam quatro homens em flagrante pela prática de tráfico de entorpecentes no bairro Vila Passos, em Lorena.
A ação ocorreu na noite de segunda-feira (29), durante patrulhamento realizado pela equipe da Força Tática.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Ao realizar a abordagem, os policiais localizaram com os indivíduos grande quantidade de drogas e apetrechos para preparo.
Foram apreendidos os seguintes itens:
- 7,328 Kg de cocaína a granel;
- 397 eppendorfs de cocaína;
- 5.000 eppendorfs vazios;
- Dois aparelhos celulares;
- Uma balança de precisão;
- Um liquidificador e apetrechos diversos;
- R$ 72.
A ocorrência foi encaminhada à CPPJ (Central de Polícia Judiciária) de Guaratinguetá, onde os detidos permaneceram à disposição da Justiça.