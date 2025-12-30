Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O governador em exercício, Felicio Ramuth (PSD), acompanhou os trabalhos no CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Defesa Civil, buscando antecipar respostas para acolher possíveis vítimas e apoiar as prefeituras diante do acúmulo de chuvas esperado para os próximos dias.

Foi oficializado nesta segunda-feira (29), o gabinete de crise para coordenação de prevenção e atendimento aos municípios devido à previsão de fortes chuvas em São Paulo.

O monitoramento da Defesa Civil aponta riscos para a Região Metropolitana de São Paulo, para a Baixada Santista e o Litoral Norte.

No dia 31 de dezembro, o calor intenso deve provocar pancadas de chuva típicas de verão nessas áreas,embora os acumulados não sejam elevados na véspera do Réveillon, há risco de descargas elétricas e rajadas de vento.

Litoral Norte em alerta

A partir de 1º de janeiro, o avanço de uma nova frente fria deve elevar os acumulados para até 60 milímetros no Vale do Ribeira e na Baixada Santista.

A situação se agrava nos dias que se seguem.

No dia 2 de janeiro, o Litoral Norte entra em alerta máximo, com previsão de chuvas expressivas e acumulados de até 100 milímetros.

Para 3 de janeiro, é esperado também aumento da precipitação no oeste do estado.

Já no dia 4 de janeiro, o retorno do feriado deve ser marcado por chuvas entre 50 e 100 milímetros no interior, na capital e em todo o litoral.

Estrutura de resposta

Cerca de 5,4 mil agentes da Defesa Civil estão mobilizados na Operação Verão Integrada.

O Fundo Social de São Paulo permanece em prontidão para o envio imediato de ajuda humanitária, incluindo cestas básicas, água mineral, kits de higiene e dormitório.

Para agilizar o atendimento, o governo utiliza o Painel de Inteligência SP Sempre Alerta, que integra dados meteorológicos e reduziu em 80% o tempo de tomada de decisão para emissão de alertas.

Consumo consciente de água