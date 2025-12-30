O fornecimento de água em Caraguatatuba deve ser restabelecido gradativamente ao longo da manhã desta terça-feira (30).

A interrupção ocorreu devido a melhorias no sistema de abastecimento realizadas pela Sabesp na segunda-feira (29). Aruan e Indaiá foram as regiões mais afetadas.

