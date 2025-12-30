30 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MANUTENÇÃO

Fornecimento de água em Caraguatatuba deve ser normalizado hoje

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Sabesp
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

O fornecimento de água em Caraguatatuba deve ser restabelecido gradativamente ao longo da manhã desta terça-feira (30).

A interrupção ocorreu devido a melhorias no sistema de abastecimento realizadas pela Sabesp na segunda-feira (29). Aruan e Indaiá foram as regiões mais afetadas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A companhia orienta que os moradores utilizem a água de forma racional até a completa estabilização do serviço.

Manutenção

As intervenções foram programadas para melhorias no sistema de abastecimento do município, durante a manutenção os moradores puderam sentir intermitência no fornecimento.

Recomendações aos clientes

A empresa reforça a importância do uso consciente da água armazenada nas caixas para minimizar os impactos.

De acordo com a Sabesp, imóveis que possuem reserva mínima para 24 horas de consumo devem sentir menos os reflexos da manutenção e eventuais intermitências.

Canais de atendimento

Os canais oficiais para suporte aos clientes são:

Telefone: 0800 055 0195

WhatsApp: (11) 3388-8000

Agência Virtual: sabesp.com.br

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários