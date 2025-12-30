O fornecimento de água em Caraguatatuba deve ser restabelecido gradativamente ao longo da manhã desta terça-feira (30).
A interrupção ocorreu devido a melhorias no sistema de abastecimento realizadas pela Sabesp na segunda-feira (29). Aruan e Indaiá foram as regiões mais afetadas.
A companhia orienta que os moradores utilizem a água de forma racional até a completa estabilização do serviço.
Manutenção
As intervenções foram programadas para melhorias no sistema de abastecimento do município, durante a manutenção os moradores puderam sentir intermitência no fornecimento.
Recomendações aos clientes
A empresa reforça a importância do uso consciente da água armazenada nas caixas para minimizar os impactos.
De acordo com a Sabesp, imóveis que possuem reserva mínima para 24 horas de consumo devem sentir menos os reflexos da manutenção e eventuais intermitências.
Canais de atendimento
Os canais oficiais para suporte aos clientes são:
Telefone: 0800 055 0195
WhatsApp: (11) 3388-8000
Agência Virtual: sabesp.com.br