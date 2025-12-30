O Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados para o atendimento de uma ocorrência de atropelamento na Rodovia SP-055, no bairro Cidade Jardim, em Caraguatatuba, por volta das 20h desta segunda-feira (29).

As vítimas do acidente foram um homem de 29 anos, que conduzia uma bicicleta, e um pedestre de 58 anos, que ficou em estado grave.

