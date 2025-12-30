A Polícia Militar capturou dois criminosos que descumpriam ordens judiciais em diferentes referentes à saída temporária em São Sebastião. As prisões ocorreram no último domingo (28), durante patrulhamentos realizados nos bairros Jaraguá e Maresias.

No Jaraguá, uma equipe da Força Tática flagrou um indivíduo em atitude suspeita na Travessa Vale Verde. Ao notar a viatura, ele tentou se esconder em um imóvel, mas foi abordado.

