OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
RECONDUZIDOS

Presos com 'saidinha' revogada são localizados em São Sebastião

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Homem tentou se esconder num imóvel, mas foi capturado
Homem tentou se esconder num imóvel, mas foi capturado

A Polícia Militar capturou dois criminosos que descumpriam ordens judiciais em diferentes referentes à saída temporária em São Sebastião. As prisões ocorreram no último domingo (28), durante patrulhamentos realizados nos bairros Jaraguá e Maresias.

No Jaraguá, uma equipe da Força Tática flagrou um indivíduo em atitude suspeita na Travessa Vale Verde. Ao notar a viatura, ele tentou se esconder em um imóvel, mas foi abordado.

Em averiguação, os policiais confirmaram que ele cumpria pena por tráfico e que o benefício da "saidinha" estava suspenso, devendo retornar imediatamente ao presídio.

Simultaneamente, em Maresias, outra diligência localizou um segundo homem em situação irregular.

Assim como no primeiro caso, o detento teve o benefício revogado pela Justiça e circulava ilegalmente pela região.

Ambos os criminosos foram detidos e reconduzidos ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça para o cumprimento das respectivas penas em regime fechado.

