A Polícia Militar capturou dois criminosos que descumpriam ordens judiciais em diferentes referentes à saída temporária em São Sebastião. As prisões ocorreram no último domingo (28), durante patrulhamentos realizados nos bairros Jaraguá e Maresias.
No Jaraguá, uma equipe da Força Tática flagrou um indivíduo em atitude suspeita na Travessa Vale Verde. Ao notar a viatura, ele tentou se esconder em um imóvel, mas foi abordado.
Em averiguação, os policiais confirmaram que ele cumpria pena por tráfico e que o benefício da "saidinha" estava suspenso, devendo retornar imediatamente ao presídio.
Simultaneamente, em Maresias, outra diligência localizou um segundo homem em situação irregular.
Assim como no primeiro caso, o detento teve o benefício revogado pela Justiça e circulava ilegalmente pela região.
Ambos os criminosos foram detidos e reconduzidos ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça para o cumprimento das respectivas penas em regime fechado.