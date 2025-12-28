Policiais militares da Força Tática do 5º BPM/I prenderam, na manhã de sábado (27), um homem suspeito de tentar matar uma mulher por estrangulamento no bairro Barreiro, em Taubaté.

De acordo com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, a equipe realizava patrulhamento tático quando recebeu informações sobre as características do agressor envolvido na tentativa de homicídio. Com base nos dados repassados, os policiais iniciaram diligências pela região.

O suspeito, que estava no benefício da saidinha, foi localizado nas imediações do bairro, abordado e reconhecido. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Distrito Policial de Taubaté, onde foram adotados os procedimentos de Polícia Judiciária.