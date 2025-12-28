29 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CRIME

Na saidinha da cadeia, homem estrangula mulher em Taubaté

Por Leandro Vaz | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Homem tentou matar mulher
Homem tentou matar mulher

Policiais militares da Força Tática do 5º BPM/I prenderam, na manhã de sábado (27), um homem suspeito de tentar matar uma mulher por estrangulamento no bairro Barreiro, em Taubaté.

De acordo com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, a equipe realizava patrulhamento tático quando recebeu informações sobre as características do agressor envolvido na tentativa de homicídio. Com base nos dados repassados, os policiais iniciaram diligências pela região.

O suspeito, que estava no benefício da saidinha, foi localizado nas imediações do bairro, abordado e reconhecido. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Distrito Policial de Taubaté, onde foram adotados os procedimentos de Polícia Judiciária.

O homem permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários